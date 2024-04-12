落選後搞園藝玩手遊！傳接高市副長 鄭運鵬：我只有嘗試引進鋼彈
民進黨前立委鄭運鵬在今年選戰中敗選，外界好奇他的下一步規劃，今（12）日有媒體報導指出，傳出鄭運鵬可能接下高雄市副市長一職，高市府則稱目前無此人事安排。鄭運鵬今日下午也做出回應，表示自己只有「協助過高雄市政府嘗試引進1：1鋼彈而已」，幽默發言引起網友討論。
記者莊蕙如／台北報導
高雄市前副市長史哲去年入閣擔任文化部長後，副市長職務懸缺至今。鄭運鵬曾於謝長廷競選高雄市長時擔任其助理，其妻子也是高雄人，不僅與高雄頗有淵源，和現任市長陳其邁也有深厚交情，因此近日傳出可能由鄭運鵬接任副市長一職，不過高市府方面則稱，目前無此人事安排。
鄭運鵬今日也表示，到目前為止，我只協助過高雄市政府嘗試引進1：1鋼彈而已，其他公務都沒有聯絡過喔！有回高雄都是私人生活。幽默回應引起網友留言，「是說橫濱那隻鋼彈嗎！」、「1:1鋼彈，太狠了，還得是你，加油！」、「拜託完成男人的夢想阿！支持！」等等。
事實上從鄭運鵬的社交平台上可以得知，選舉後他更多視傳住在家庭生活與興趣上，一下支持兒子德德的演藝事業、一下玩玩園藝，偶爾也可以看到他分享日本動漫與手遊，反差的一面意外獲得許多網友支持。