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封口費案15日開庭　川普：會作證說實話

▲美國前總統川普的封口費案15日將在紐約開庭。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普的封口費案15日將在紐約開庭。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

法新社報導，美國前總統川普(Donald Trump)的封口費案15日將在紐約開庭，他將成為首位接受刑事審判的美國前總統。川普並表示，他計劃出庭作證。

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川普被控偽造商業紀錄，掩飾他的前律師柯恩(Michael Cohen)支付色情片女星「暴風女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)13萬美元，藉此換取她在2016年總統大選前保持沉默。

這起所謂的封口費案，只是川普面臨的4項刑事起訴案件之一，而且可以說是最不嚴重的一起。

但川普可能成為被定罪的重罪犯、並可能面臨監禁，將對原已前所未見的2024美國總統大選，拋出一個驚人的未知數。

在這場選舉中，這位右派民粹主義者以「復仇」，作為對抗在2020年擊敗他的民主黨總統拜登(Joe Biden)的主題。

川普12日表示，他將出庭作證，這對被告來說是個不尋常且經常具有風險的舉動。

川普告訴記者說，他會作證，會說實話，他能做的就是說實話。

這場審判將從15日開始，而且將進行一場可能會是漫長且具爭議性的過程，來遴選12名陪審團成員和他們的候補。

法官莫城(Juan Merchan)將召集100多位普通公民，他們必須回答一份問卷調查，包括查問是否屬於極右派團體成員，例如在2021年1月6日帶領一群川普支持者，攻擊國會山莊以阻止對拜登勝選認證的極右派民兵組織「驕傲男孩」(Proud Boys)。

川普已宣稱自己無罪，即使被定罪他也能上訴，而且不會被禁止繼續競選、甚至是在11月5日的大選中當選總統。

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