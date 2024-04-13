封口費案15日開庭　川普：會作證說實話

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這起所謂的封口費案，只是川普面臨的4項刑事起訴案件之一，而且可以說是最不嚴重的一起。
但川普可能成為被定罪的重罪犯、並可能面臨監禁，將對原已前所未見的2024美國總統大選，拋出一個驚人的未知數。
在這場選舉中，這位右派民粹主義者以「復仇」，作為對抗在2020年擊敗他的民主黨總統拜登(Joe Biden)的主題。
川普12日表示，他將出庭作證，這對被告來說是個不尋常且經常具有風險的舉動。
川普告訴記者說，他會作證，會說實話，他能做的就是說實話。
這場審判將從15日開始，而且將進行一場可能會是漫長且具爭議性的過程，來遴選12名陪審團成員和他們的候補。
法官莫城(Juan Merchan)將召集100多位普通公民，他們必須回答一份問卷調查，包括查問是否屬於極右派團體成員，例如在2021年1月6日帶領一群川普支持者，攻擊國會山莊以阻止對拜登勝選認證的極右派民兵組織「驕傲男孩」(Proud Boys)。
川普已宣稱自己無罪，即使被定罪他也能上訴，而且不會被禁止繼續競選、甚至是在11月5日的大選中當選總統。
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