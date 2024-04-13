士林地院法官墜樓亡！司法院長許宗力「給法官一封信」盼減輕負擔

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協會並呼籲，司法院務必從制度上進行相關改革檢討，提出減輕法官工作負擔的具體措施，例如限量分案、放寬管考，或是明確宣示在案件量爆增、人力無法補足的情形下，未來5年司法高層不得以案件數多寡，做為考核法官是否優良的標準。進而在推動法案時，要一併進行人力影響評估報告，根本解決法官現今負荷過重之問題，方足以做法官們辦案最強大的後盾。
而司法院長許宗力也透過「許宗力院長給法官的一封信」表示，關於法官們反應的工作負擔過重問題，自己一直很重視，這幾年來司法院也多管齊下，努力減輕法官的負擔，包括增補審判人力，爭取修改中央政府機關總員額法，增加司法機關總員額1100人，105年至112年共增加法官124人、書記官337人、法官助理426人，讓每一全股法官都擁有一位法官助理。
許宗力指出， 雖然司法院已經努力採取上述因應措施，但因社會型態變遷，案件量增加、司法機關總員額即將用盡、金字塔型法院組織的法案卡關等因素，還是遠遠追不上案件增加的速度。讓法官及同仁們長期在高壓、過勞的環境中工作，司法行政團隊難辭其咎。
許宗力並表示，司法院目前正在積極與行政院協商，並研擬修正法院組織法等法規，希望再次突破總員額法對司法人員的員額上限，爭取更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕同仁們的工作負荷。並會全力持續研議並推動相關措施，具體改善各位同仁們的工作環境，成為支持法官的堅強後盾。
許宗力強調，將從制度上進行相關改革檢討，並致力於進行司法勞動環境的改善工作，除已延長刑事詐欺案件的辦案期限外，另將研議放寬相關管考規定。也會督請加強與立法、行政部門溝通協調，讓社會大眾理解，有身心健全的法官，才會有健全的司法給付，有必要支持投注更多資源在建構司法這個公平正義的重要國家基石之上，期待能以更有效、直接的方式，切實改善法官的工作負擔。
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