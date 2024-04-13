巷仔內／又啟動「檢討別人模式」！甲動沒全到　綠表決落敗怪誰？

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根據《立法院職權行使法》，「立法院會議之決議，除法令另有規定外，以出席委員過半數之同意行之；可否同數時，取決於主席。」副院長除非擔任主席，否則也沒有禁止副院長投票的規定。民進黨要求正副院長不能投票，不知法源依據從何而來，若還有綠委不了解相關規定，平常自詡立院最資深立委的民進黨團總召柯建銘，是否應先好好教育自己黨內立委？
再來是民眾黨的角色。藍綠在立法院都未過半，民眾黨雖只有8席，但卻掌握關鍵少數。不過民眾黨昨在藍綠表決過程中作壁上觀，並未參與投票。但民進黨卻猛批民眾黨團總召黃國昌，質疑他當國民黨團總召副傅崐萁小弟，民眾黨變小藍。
藍綠既然在立法院都未過半，民進黨想通過法案議案，就必須想辦法爭取其他黨支持。但藍白合作，民進黨有意見，白不參與，綠還是不埋單，堅持這是藍白默契。除非綠白合作，打敗國民黨，否則民進黨永遠對民眾黨有意見。但立法院開議迄今，民進黨對民眾黨不斷冷嘲熱諷，完全看不出綠白有合作的可能。綠不想與白合作，又看不慣藍白合作，這是怎樣的恐怖情人心態？
至於盧縣一，疑似表決卡被冒領，有人代按表決器。這確實是昨天表決過程中的瑕疵，甚至有違法可能，韓國瑜應徹查清楚。但昨天表決三案，「盧縣一」只有在第一案「投票」，讓國民黨勝出，韓國瑜不需投票，第二、第三案，「盧縣一」沒投票了，韓國瑜才需要投票。
換句話說，第一案表決扣掉盧縣一的「票數」，藍綠還是47比47平手，最後仍會是韓國瑜投下關鍵票，民進黨還是輸，表決結果還是沒有太大差別。
昨天表決大戰結束後，民進黨立委王美惠在議場高喊，民進黨輸了自己要檢討，為什麼甲動會有人沒來？民進黨是少數，但輸也要輸得漂亮。可惜王美惠的喊話，並沒有變成民進黨內輿論的主流，多數綠委還是在罵韓國瑜、罵黃國昌、罵盧縣一。
昨天表決大戰，連民進黨團總召柯建銘都帶著綠委陳培瑜到新竹，陪同行政院長陳建仁視察。綠委王定宇也是一早先到議場打卡，然後又火速趕回台南。陳亭妃疑似身體不適。諷刺的是，柯建銘才宣告綠委要天天甲動，國民黨也早就預告昨天會甲動應戰，民進黨仍無法湊齊51席立委。
新國會開議迄今，民進黨最大問題，就是始終無法認清已經不像過去兩屆立法院享有過半席次，可以靠人數輾壓對手。但民進黨內戰鬥意識不足，甲動失敗，不像過去還在野時期那樣團結，對外，對藍對白都毫無善意，拒絕合作。520就要到了，這樣的民進黨立委，能提供未來的新政府怎樣的幫助？