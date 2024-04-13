純黑胡椒粒竟含致癌蘇丹紅！知名飛機牌「古月粉」慘中招
蘇丹紅事件讓消費者心驚，日前台中市有業者自主送驗調味品料，驚見在餐飲業界中知名的飛機牌「古月粉」，竟檢出蘇丹4號！由於「古月粉」原料僅有黑胡椒粒，食安處先後送往全國公證檢驗公司及衛福部食藥署複檢，結果均相同，已移請源頭縣市繼續追查釐清，並在第一時間要求台中、彰化、苗栗、南投、新北共25家下游業者全數停用產品並下架回收。
記者顏幸如／台中報導
古月粉名稱是把胡椒粉中的「胡」字拆開而得，有些商人會強調古月粉不同於其他皮籽分離的黑胡椒粉，係使用整顆原粒研磨，保存由外到內的完整風味，標榜為黑胡椒粉中的最高等級。至於蘇丹4號，屬於常見蘇丹紅色素中的一種（蘇丹紅有1號、2號、3號、4號）依規定完全不得添加於食品中，但過去台灣曾發生疑將蘇丹紅摻入鴨飼料中，導致鹹鴨蛋的蛋黃檢出蘇丹紅4號的案例。
台中市食安處表示，日前有食品業者自主通報，將購自大肚區綠吔實業有限公司的「古月粉」自行送驗，竟檢出蘇丹4號！食安處再次抽檢並送往全國公證檢驗公司檢驗，一樣檢出蘇丹4號，隨即前往產品製造商「綠吔實業有限公司」稽查，要求將售往下游業者的產品全數停用並下架回收。
然而依據業者產品標示，出問題的「古月粉」，原料僅黑胡椒粒一種，進口後在廠內研磨包裝，食安處不解為何還會驗出其他成分，因此依據食藥署《食品檢驗通報及公布作業原則》將檢體送食藥署協助重新檢測，昨（12）日接獲通知，仍檢出蘇丹4號。
食安處說明，綠吔實業的黑胡椒粒原料，分別由台北市「天崧企業有限公司」及新北市「綠風實業有限公司」報關進口，共生產「古月粉」630公斤，已全部出貨給下游業者，目前正陸續回收，已函文通知兩市衛生局調查釐清原料安全性。