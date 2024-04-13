伊朗以色列恐打起來！美軍急戒備　多國呼籲公民勿前往、包含台灣

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美方消息人士指出，美國已經觀察到伊朗正在國內轉移軍事資產，包含大量無人機、巡弋飛彈，很可能是在為攻擊以色列及其周遭地區做準備，並注意到伊朗準備的巡弋飛彈多達上百枚。
消息人士並透露，美軍正在中東地區增派資產，包括軍艦和軍機，以加強區域威懾力，但拒絕明言美國具體增派了哪些軍艦和軍機，只說美國部署在中東的艾森豪威爾號航母、神盾驅逐艦卡尼號和伯克號仍在附近。
有報導提到，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10日與以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）通話時，曾對以色列襲擊伊朗大使館前、沒有先通知美方一事表達不滿，雖然會協助以色列攔截來襲的伊朗飛彈、無人機，但強烈希望以色列反擊伊朗前，應先知會美國並讓華府表達意見，以免引發更大規模的區域衝突，導致區域內的美軍遇襲。
對此，美國、印度、法國、俄羅斯、中國等，都已向公民示警，近日不要前往伊朗與以色列，我國外交部也在官網上表示，已訓令我國駐以色列代表處與當地僑民保持密切聯繫，分享即時資訊並提供必要協助，外交部及駐處將持續關注區域情勢發展。
此外，由於以色列及伊朗緊張情勢升高，故外交部籲請國人，如果非必要，近期應避免前往以色列及伊朗旅遊；同時提醒正在以色列及伊朗從事商旅活動的國人，務必提高警覺，注意自身安全。