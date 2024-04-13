內幕／強制藍委甲動突襲表決！險勝綠營　知情人士：突顯三大意義

我是廣告 請繼續往下閱讀
週三國民黨團總召傅崐萁返回台北，對網君側翼不斷抹黑花蓮也相當不滿，加上週二的事件，因此決定周五要再與民進黨硬碰硬，討回公道。週四黨團要發甲動令，但因周六就是補選，中部也有大甲媽遶境，初步連絡結果，只有27名藍委同意北上，甚至連黨團首席副書記長林思銘都不在國內，經過傅崐萁與其他黨團幹部聯繫，動之以情，禮拜五早上，許多中南部、偏遠地區藍委都義氣相挺，藍營才確定有一戰的本錢，不過仍沒有必勝的把握，還是有5到6名藍委無法出席。
是否要打沒有必勝把握的戰？國民黨團大會一早也討論很久，但最後大家決定，先不要管會不會贏，至少要讓民進黨知道國民黨的態度，民進黨已非最大黨，國民黨才是最新民意，藍委也要對民意負責，即使不幸落敗，也還是要展現積極、不同以往的態度，因此十點半由傅崐萁率隊，進場表決大戰。事後看來，可以說贏得驚險、但也贏得漂亮。
藍營人士說，此戰有三大意義，首先是準總統賴清德、準閣揆卓榮泰，近來開始「加官進爵」，宣布新人事，卓內閣即將上任，立法院也必須做好準備，此戰就是黨內先練兵測試向心力，結果顯示，藍營的動員能力，比起過去確實有進步，許多新科立委都願意相挺，未來新政府上台，藍營更有本錢與綠營抗衡。
此外，韓國瑜才剛被媒體報導「太中立」，外界操作分化藍營，但韓國瑜是國民黨推派的立法院長，根本無庸置疑，關鍵時刻韓國瑜投票，當然還是都跟國民黨立場一致，經此戰也可以讓外界未來要再分化、抹黑國民黨內訌的謠言，可以休矣。
最後一點，藍營人士說，事前其實也有掌握到，民進黨內有4人甲動不會到場，包括民進黨團總召柯建銘，表決前估票，藍綠票數確實緊繃，表決結果，綠也是少了關鍵的一票，柯建銘才喊天天甲動，自己就先請假，此戰也可以凸顯，民進黨就是雙標，才是最不團結的政黨。