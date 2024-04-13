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內幕／強制藍委甲動突襲表決！險勝綠營　知情人士：突顯三大意義

▲立法院表決大戰，藍綠票數緊繃，最後藍營靠韓國瑜投票才險勝。（圖／何哲欣攝，20240412）
▲立法院表決大戰，藍綠票數緊繃，最後藍營靠韓國瑜投票才險勝。（圖／何哲欣攝，20240412）

記者何哲欣／台北報導

立法院昨表決大戰，靠著立法院長韓國瑜投下關鍵票，國民黨險勝民進黨。事實上，國民黨團雖對黨籍立委發甲動令，但隔天周六就是補選，許多中南部立委都有輔選行程，對於甲動也頗有微詞，黨團第一時間掌握能來的立委甚至只有一半，表決前也沒有必勝把握。不過表決過後藍營險勝，黨內士氣大振。知情人士說，此戰是在卓榮泰內閣前先練兵，結果論來看，效果不錯，且甚至也收到其他副作用，例如凸顯民進黨團的雙標。

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還原這次的表決事件，週二民進黨突襲，提案變更議程，處理國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪，以及台灣民眾黨立法院黨團的民眾總預算解凍報告復議案，民進黨團反對，經表決，4案復議案未通過。這幾案並非敏展政治議題，卻硬生生被民進黨翻案，時間還是選在趁0403花蓮大地震、往生災民頭七之日，藍營怒不可遏。

週三國民黨團總召傅崐萁返回台北，對網君側翼不斷抹黑花蓮也相當不滿，加上週二的事件，因此決定周五要再與民進黨硬碰硬，討回公道。週四黨團要發甲動令，但因周六就是補選，中部也有大甲媽遶境，初步連絡結果，只有27名藍委同意北上，甚至連黨團首席副書記長林思銘都不在國內，經過傅崐萁與其他黨團幹部聯繫，動之以情，禮拜五早上，許多中南部、偏遠地區藍委都義氣相挺，藍營才確定有一戰的本錢，不過仍沒有必勝的把握，還是有5到6名藍委無法出席。

是否要打沒有必勝把握的戰？國民黨團大會一早也討論很久，但最後大家決定，先不要管會不會贏，至少要讓民進黨知道國民黨的態度，民進黨已非最大黨，國民黨才是最新民意，藍委也要對民意負責，即使不幸落敗，也還是要展現積極、不同以往的態度，因此十點半由傅崐萁率隊，進場表決大戰。事後看來，可以說贏得驚險、但也贏得漂亮。

藍營人士說，此戰有三大意義，首先是準總統賴清德、準閣揆卓榮泰，近來開始「加官進爵」，宣布新人事，卓內閣即將上任，立法院也必須做好準備，此戰就是黨內先練兵測試向心力，結果顯示，藍營的動員能力，比起過去確實有進步，許多新科立委都願意相挺，未來新政府上台，藍營更有本錢與綠營抗衡。

此外，韓國瑜才剛被媒體報導「太中立」，外界操作分化藍營，但韓國瑜是國民黨推派的立法院長，根本無庸置疑，關鍵時刻韓國瑜投票，當然還是都跟國民黨立場一致，經此戰也可以讓外界未來要再分化、抹黑國民黨內訌的謠言，可以休矣。

最後一點，藍營人士說，事前其實也有掌握到，民進黨內有4人甲動不會到場，包括民進黨團總召柯建銘，表決前估票，藍綠票數確實緊繃，表決結果，綠也是少了關鍵的一票，柯建銘才喊天天甲動，自己就先請假，此戰也可以凸顯，民進黨就是雙標，才是最不團結的政黨。

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