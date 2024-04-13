27家台灣紡織西貢展受國際青睞　估未來接單金額逾500萬美元

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本次參加紡拓會組團的廠商包括遠東新世紀、南亞、集盛、新纖、東和、儒鴻、旭寬、大東、二億及永光化學等24家業者，展出各式永續機能之紗線、布料、商標、染料及助劑等。
紡拓會執行經濟部國際貿易署委辦之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，於本展設立臺灣精選紡織品專區Taiwan Textile Select，展出逾170項永續及時尚與輕機能紡織品；永續亮點產品包含遠東新世紀展示碳捕捉技術TOPGREEN® BIO3製成的環保布料及樣衣、展頌推出具高強度及耐磨性的GREENLON® Bio-based生質尼龍系列，以及東和展示鳳梨葉纖維混紡紗，傳遞臺灣紡織產業的創新及永續優質形象。
本專區吸引包括國際知名貿易公司Li & Fung、法國大型運動用品零售通路Decathlon、美國戶外活動品牌Quickfeat、國際知名成衣集團Asmara越南採購辦公室、韓國YOUNGONE越南採購辦公室、韓國成衣集團Hansae越南公司，以及越南高端運動服成衣廠PR SPORT、紡織集團THYGESEN、知名成衣公司Motives等買主到訪。除了實體展出，紡拓會亦運用線上展間擴增展品多樣性與數量，透過線上線下整合行銷方式，協助越南與國際買主快速掌握臺灣紡織品特色。
紡拓會以「Sustainable Solutions & Innovative Textiles」為主題，於展覽第一天辦理1場發表會，共有遠東新、南亞、永光、棉品、東和、二億等6家紡織業者，以及臺灣紡織設備業者團隊(A-Team，包含流亞科技、興承、東庚、力根等)與數位平臺業者(Frontier)揭示最新產品與技術，以創造異業整合之加乘效益。本發表會吸引美國服裝集團PVH旗下Calvin Klein、Tommy Hilfiger品牌之材料採購代表、越南大型成衣FasLink、PPJ Group、Binh Minh Garment JSC等逾80位專業人士參加，參加者於發表會後紛紛前往臺灣館與我參展業者洽談。
越南紡織成衣外銷出口在疫後恢復成長，越南紡織服裝協會(VITAS)主席武德江表示，越南本(2024)年紡織成衣產業於第一季出口額近100億美元，比去年同期成長10%，預期本年全年可達到440億美元目標。越南加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)之投資效應已顯現，加以疫後越南成衣廠需進口永續紡織品以符合目前國際買主採購需求，紡拓會將繼續組團參加2025年越南西貢紡織及製衣工業展覽會。