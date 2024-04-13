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費玉清封麥5年「現蹤」小巨蛋！義氣挺梁詠琪　差20歲交情曝光

▲費玉清（中）為梁詠琪（左）的小巨蛋演唱會應援。（圖／翻攝梁詠琪微博）
▲費玉清（中）為梁詠琪（左）的小巨蛋演唱會應援。（圖／翻攝梁詠琪微博）

記者羅凌筠／台北報導

48歲歌手梁詠琪出道28年，今（13）日首次攻上台北小巨蛋，演唱會《時間遇上我們》吸引1.1萬名歌迷朝聖，累積3080萬票房，一眾大咖送上花籃，包括封麥5年的「小哥」費玉清、五堅情、青峰、侯佩岑等等，小S（徐熙娣）的女兒Elly和梁詠琪合作台劇《聰明鎮》，母女倆也聯名祝福：「永遠的大美女Gigi，演唱會順利成功。」

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▲費玉清祝賀梁詠琪演唱會順利舉行。（圖／記者羅凌筠攝）
▲費玉清祝賀梁詠琪演唱會順利舉行。（圖／記者羅凌筠攝）
費玉清看似與梁詠琪沒有淵源，其實梁詠琪的西班牙籍老公Sergio是費玉清歌迷，最愛費玉清與周杰倫的歌《千里之外》，2019年費玉清舉行封麥演唱會，梁詠琪帶著老公來台灣朝聖，還在後台留下珍貴合照，費玉清今日特地送上花籃，祝賀梁詠琪：「時間遇上我們，我們為妳喝采。」

▲小S及女兒Elly、五堅情送梁詠琪花籃。（圖／記者羅凌筠攝）
▲小S及女兒Elly、五堅情送梁詠琪花籃。（圖／記者羅凌筠攝）
梁詠琪透露這次來台開演唱會，全家人包括老公、女兒都全飛來台灣為她應援，她笑說：「女兒很喜歡我唱〈膽小鬼〉、〈中意他〉、〈失蹤〉，她都會跟著又唱又跳，這次演唱會上也都會唱到這些輕快的歌曲。」

至於老公則是給予許多精神支持，她表示：「很感謝我的老公在我彩排時幫我分擔家事，讓我可以安心練唱；他經常對我說的一句話是trust the process（相信過程），因為在彩排過程中我對自己有很高的要求，有時會懷疑自己，但他的鼓勵讓我相信過程中只要努力就足夠了。」

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