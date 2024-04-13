中東情勢升級！伊朗於荷莫茲海峽扣押貨船 以軍警告：將承擔後果
伊朗與以色列，因為德黑蘭駐敘利亞大使館遭到以軍空襲、釀成人員傷亡一事，關係持續惡化，局勢一觸即發，西方估計伊朗短期內就會對以色列發動大規模攻擊。今（13）日伊朗革命衛隊更在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近扣押了一艘與以色列有關的貨船，船隻被扣押後轉向駛往伊朗水域，以色列國防軍發言人哈加里警告，伊朗將承擔進一步升級局勢的一切後果。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，該船是懸掛葡萄牙國旗的「白羊號（MSC Aries）」貨輪，屬於英國船公司Zodiac Maritime，而該公司是以色列富豪奧佛（Eyal Ofer）旗下Zodiac集團的一部分。
當時伊朗革命衛隊的直昇機盤旋在白羊號上空，多位突擊隊員從機上繩索垂降而下登船，而白羊號的船員則並未抵抗，待在艦橋內，讓伊朗革命衛隊控制船隻，並轉向駛往伊朗。
伊朗官媒表示，該船隻因為與以色列有關，已經遭到扣押。針對船隻遭扣一事，以色列國防軍發言人哈加里回應稱，以色列處於高度戒備，「我們已做好準備保護以色列免受伊朗進一步侵略，我們也準備好做出回應」。哈加里警告，「伊朗將承擔進一步升級局勢的一切後果」。