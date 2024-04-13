梁詠琪送暖花蓮地震 徐若瑄、楊采妮4大女神合體小巨蛋
港星梁詠琪今（13）日在台北小巨蛋舉行《時間遇上我們》演唱會，4大女神楊采妮、李心潔、許茹芸、徐若瑄現身VIP席力挺好友，徐若瑄在王力宏告贏官司、洗刷不倫戀冤情後首次露面，被問到心情還好嗎？僅微笑面對媒體。而常來台灣旅遊的梁詠琪十分關切花蓮地震的新聞，藉著演唱會慰問災民。
記者羅凌筠／台北報導
梁詠琪這次趁著來台辦演唱會，特別在開場前獻上一段文字為花蓮受災的人們祈福，同時也為救災的辛苦工作然人員打氣，全文如下：「人生無常，天災無情。衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，願逝者安息。也向所有救援人員致最高敬意。在此祝願大家健康、平安。」
梁詠琪演唱會中連換7套絕美造型，又加碼秀出性感美背，把凍齡女王體態展露無遺。出道至今累積逾40張專輯的她精挑細選出30首歌，為1.1萬名歌迷設計台北場獨一無二的專屬「全國語」歌單，能文能「舞」的她更獻出鋼琴演奏，在演唱〈錯過〉時自彈自唱，簡直為了演唱會使出十八般武藝。
一開埸梁詠琪以一襲紅白色蓬裙亮相，一連演唱〈花火〉、〈膽小鬼〉、〈沉迷〉、〈原來愛情這麼傷〉、〈偏見〉等KTV金曲，她形容每次換裝的過程就像「方程式賽車換輪胎」，笑說：「因為這次每套造型配件都頗為複雜，我看到我團隊能在兩分鐘把我整理完上場，就像變魔術一樣，超神奇。」
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