啦啦隊女神芷霖5件事！激似周子瑜爆紅　性感寫真險鬧家庭革命

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畢業於輔大體育系的李芷霖，當初會被網友注意到，其實是因為一張假日打工的美照，她20歲時在好市多（COSTCO）大賣場打工，竟被人認為神似韓團TWICE女星周子瑜，網友在PTT表特板貼文希望能請大家幫忙「神人」，沒想到經過數個月後，真的有人找出這名店員，就是外貌清純甜美的李芷霖，不過她十分低調，對於外界封她為「好市多周子瑜」，李芷霖不覺得像，只是被拍的照片角度剛好。
加入競技啦啦隊 歐洲比賽大開眼界
李芷霖個頭嬌小，身高僅155公分，小時候並不愛運動，卻被高中導師邀請加入競技啦啦隊，為了跟上其他同學，每天勤練拉筋劈腿，就這樣以體保生之姿一路練到大學，代表學校出國比賽，對於家境不算富裕的她，人生第一次出國就是大一時去日本比賽，後來又參加大專盃冠軍去波蘭參加國際競賽，獲得去歐洲國家旅遊的經驗，對她來說非常難得。
拍攝性感寫真書 媽媽擔心越穿越少
李芷霖2022年發行數位寫書書《霖距離》，首度以大尺度的性感照與粉絲見面，這本書的封面是她坐在馬桶上，上半身只穿白色內衣，內褲還脫到一半到腳踝處，性感又清純的姿態，獲得網友極高評價。但由於家人個性保守，非常反對她出寫真書，媽媽直言看了很難過，擔心她會越穿越少，阿嬤也指責她「一定會嫁不出去」，後來在姊姊幫忙說服下，媽媽才釋懷接受她的工作。
從小想當家庭主婦 想給下一代滿滿的愛
今年27歲的李芷霖，夢想不是在演藝圈達到極高成就，反而是想當一個家庭主婦，希望能在30歲前結婚，原因是小時候父母忙碌於工作，沒有時間跟家人相處，她很期待有一個溫暖的家，希望未來擁有下一代後，自己能當一個好媽媽、好太太，這個心情一直都沒變，「我要把我的溫暖都融化我的小寶寶，滿滿的愛都給他。」
與林襄組女團 崩壞綜藝魂超討喜
目前橫跨職籃新竹攻城獅、與職棒味全龍啦啦隊的李芷霖，加入莉奈文創後人氣飆升，與師姐林襄、雅涵組成超卡哇依女團，還一起成為節目《炸裂吧！女孩》的成員，面對知名度高的師姐，芷霖毫不退讓，笑稱林襄的臉很貴，揚言要把她壓在地上打，結果竟然被秒殺，搞笑表現相當突出。
網友也捕捉到她在球場百變萬化的臉部失控表情，笑說她彷彿像個大姊頭，表情相當崩壞，芷霖也現身回應「已檢舉」，逗得眾人哈哈大笑。完全沒有偶像包袱的芷霖，被看好前進綜藝節目挑戰主持，相信她坦率大方的作風一定能開創新領域。
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