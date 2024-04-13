梁詠琪與萬人合唱〈短髮〉　出道28年喊：我的曲不輸孫燕姿

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在唱完不敗經典〈短髮〉後，梁詠琪對歌迷訴說著有關於這首歌的回憶：「這首歌真的帶了好多好多回憶，首先要感謝以下的朋友，像是這首歌的監製李偲菘，他今天也特別飛過來支持我，聽到這歌你有甚麼感覺？感動！想起我們錄音的日子，我去新加坡，或是你來香港，很多快樂與淚水，我都覺得你把最好的歌都給了我，不比孫燕姿的遜色啦，我們面對過很多，有很煎熬的錄音檔期，有試過錄音時候我心情不好，讓你失望了，但你沒有放棄，在你身上，我學會了對音樂的尊重，謝謝你。」
念舊的她更謝謝〈短髮〉的作詞作曲人陳國華及鄭淑妃，以及MV當時的導演林錦和，還有當時的經紀人葛福鴻，另外梁詠琪也謝謝經紀人陳鎮川，「還有後來的經紀人川哥，他常叫我女兒，每次我需要他幫忙的時候，他都會說，女兒的事情當然要幫忙呀，謝謝你對我的愛。」
梁詠琪精選30首歌獻唱，像是〈膽小鬼〉、〈向左走向右走〉、〈沉迷〉、〈原來愛情這麼傷〉、〈偏見〉、〈愛的代價〉、〈中意他〉及〈短髮〉等，在安可橋段，又準備了8首Unplug的串燒經典組曲，包括〈我要一種感覺〉、〈我們的笑很像〉、〈當我愛上你〉、〈緊急的眼淚〉、〈洗臉〉、〈天使與海豚〉、〈懂得愛自己〉及〈魔幻季節〉，這場演唱會總票房約3080萬。
梁詠琪在最後謝幕前，無預警宣布將在7月重返台北，舉辦兩場side track演唱會，在小巨蛋舞台上感受到歌迷熱情的她表示：「這次演唱會歌單中雖然唱了許多經典國語歌，但其實有一些非主打歌未能排上，我想這些『遺珠之憾』就在7月這兩場一次補齊，希望屆時同樣能給粉絲們不一樣的驚喜。」
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