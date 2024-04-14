伊朗發動攻擊！無人機、飛彈襲向以色列　多國關閉領空

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以色列總理納坦雅胡表示該國已為「來自伊朗的直接襲擊」做好了準備。他在聲明中表示，「我們的防禦系統已部署；無論是在防禦還是進攻方面，我們都做好了應對任何情況的準備。」並補充，以色列獲得美國及許多國家支持。以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在社群平台呼籲國人在面臨巨大挑戰時，必須保持團結，「只要團結一心，我們就會贏。」
以色列軍方表示，任何可能受到無人機威脅的地區都會拉響警報。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指出，以色列軍隊正在按計畫做出反應，並要求人民「保持警惕」，同時宣布，基於安全考量，全國各級學校將暫時關閉2天。
伊朗官方媒體證實，該國已針對以色列發動無人機報復攻擊，「伊斯蘭革命衛隊已對『被占領土』發動大規模無人機襲擊。」伊朗國營媒體引述革命衛隊聲明表示，「為回應猶太復國運動政權（指以色列）所犯下的眾多罪行，包括對領事館館區的攻擊，伊朗革命衛隊向被占領土（以色列）內的特定目標發射了數十枚飛彈和無人機。 」
以色列媒體稱，伊朗除了發射無人機外，還對以色列發射了多枚巡航飛彈。伊拉克兩名安全消息人士表示，發現數十架無人機飛越伊拉克領空，從伊朗的方向飛向以色列。
以色列前軍事情報局局長雅德林（Amos Yadlin）告訴該國媒體，每架伊朗無人機都配備了20公斤的炸藥。
由於擔心發生攻擊事件，美國總統拜登臨時決定縮短前往德拉瓦州的行程。攻擊消息傳出時，他仍在返回華盛頓的直升機上。白宮表示，拜登返抵白宮後將前往戒備森嚴的戰情室，與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）等高階官員進行危機會談。
稍早，約旦國營電視台Al Mamlaka報導，該國將從當地時間晚間11時起關閉領空數小時，所有出入境和過境飛機均已接獲通知。約旦航空當局表示，具體情況將「根據事態發展不斷更新和檢討」。
美國
伊朗駐大馬士革使館區本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）1名高階指揮官和其他6名軍官喪命。雖然以色列否認動手，但伊朗仍將矛頭對準以色列，揚言要展開報復。以色列正嚴加防範伊朗或其代理人來襲。