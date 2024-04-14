趙麗穎被暗酸「客串搶風頭」！影后得獎感言獨漏女神 掀粉絲論戰
大陸央視電影頻道昨（13）日舉辦「中國電影大數據榮譽之夜」頒獎典禮，女星馬麗以電影《第二十條》獲得「年度女演員」獎，她的得獎感言「我不是一個太愛宣傳、也不懂怎麼宣傳的實力派女演員，在這種情況下居然還被大數據看到，所以我可以證明大數據是真數據」，被視為是在暗酸女配角趙麗穎。
記者薛羽彤／綜合報導
馬麗獲得「年度女演員」獎上台領獎時，她說：「感謝大數據，我不是一個太愛宣傳、也不懂怎麼宣傳的實力派女演員，在這種情況下居然還被大數據看到，所以我可以證明大數據是真數據」，隨後她也感謝導演張藝謀，以及合作的演員雷佳音、劉耀文、高葉等，唯獨沒提到在劇中飾演聽障母親的趙麗穎。
事實上，由於趙麗穎知名度高，電影《第二十條》宣傳初期，片商都將重點擺在趙麗穎身上，不少人誤以為趙麗穎是女主角，直到票房被賈玲《熱辣滾燙》拉開後，才改變宣傳重點。因此，馬麗這番話才被視為暗酸趙麗穎宣傳過度，引發兩派粉絲論戰。
有網友認為，趙麗穎的確有演出，也是卡司中流量最高的女星，「趙麗穎流量巨大演的又好，為什麼不能宣傳她」、「趙麗穎沒惹，流量大，演的也出彩，片方拿她做宣傳也是合理的啊」；不少網友替馬麗緩頰，認為她說的話根本沒其他意思，「造謠生事的會有報應」、「這樣造謠馬麗的都是什麼居心？她感謝的前幾個人今天都是到場的，說一個給一個人鏡頭，不在場的怎麼給到鏡頭？」
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