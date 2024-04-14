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黃金仍具避險吸引力！瑞銀估有望衝2500美元　看日圓難大幅升值

▲國際金價一度飆破2400美元新高，瑞銀預期，地緣政治緊張局勢再度支撐金價，有望上看2500美元。（圖／記者顏真真攝）
▲國際金價一度飆破2400美元新高，瑞銀預期，地緣政治緊張局勢再度支撐金價，有望上看2500美元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

受到近期國際政經勢影響，國際黃金價格持續飆漲，每盎司一度突破2400美元新高，瑞銀認為，即便美國通膨難降溫，美國聯準會（Fed）降息可能延後，甚至已有再升息聲音出現，金價暫時下挫的可能性仍存在，但瑞銀認為，中東緊張情勢再起，加上央行對黃金的買盤可能繼續，金價仍有上漲空間，年底可能觸及2500美元。

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瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）指出，在美國高於預期的3月消費者物價指數（CPI）數據公布，加上美國和以色列政府警告伊朗不要發動報復性襲擊之下，地緣政治緊張局勢再讓金價獲得支撐。

至於CPI數據公布後，美國Fed貨幣政策會議紀要也顯示，官員擔心上個月對抑制通膨所取得的進展有所停滯，通常這情況下，黃金作為非生息資產，利率上升，通常會使金價下行。不過，瑞銀認為，在中東緊張情勢影響，加上央行對黃金的買盤可能繼續，金價仍有上漲空間，今年底可能觸及2500美元，投資者可以考慮採取結構化策略，以捕捉黃金的潛在收益，同時避免短期內的金價盤整。

另外，日圓兌美元也貶破153，瑞銀預期，在日本央行否認日圓大幅貶值，可能迫使日本升息，日圓也難大幅升值。根據日本央行總裁植田和男本上周三表示，央行在制定貨幣政策時不會直接對匯率走勢做出反應，否認了市場關於日圓大幅貶值，可能迫使其升息的猜測。植田和男告訴議會，他預計政策仍將更多取決於潛在通脹水準。

日本央行認為潛在通脹率仍低於2%以及工資增長率。今年3月，日本央行時隔17年來首次升息，結束了8年的負利率時代，但這一舉動並沒能重振日圓，日圓兌美元還貶破153，創34年低點。

瑞銀表示，植田和男行長的言論符合基本預期，儘管央行近期退出了負利率，央行將在短期內保持寬鬆政策。從中期來看，瑞銀直指，日圓兌美元走升的關鍵催化劑，仍將是美國聯準會開始降息週期，預計該週期將在今年第3季左右開始。

雖然日圓在2024年剩餘時間裡有溫和走強的空間，但瑞銀預計日圓並不會大幅走強進而削弱日本股市。在日本股票方面，瑞銀仍看好國內複甦和公司治理改革的受益者如大型銀行，也看好房地產行業等。

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