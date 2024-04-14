全聯60元便當不用再搶了！「100%買到方法」曝光　4家勁敵一次看

4月麥當勞、拿坡里、漢堡王買1送1！福勝亭生日優惠169元豬排定食

▲4月速食優惠一次整理！麥當勞最新歡樂送5款「買一送一」、回歸照燒豬肉堡搭配焦糖冰奶茶也買一送一，拿坡里炸雞桶、漢堡王椒麻漢堡買一送一倒數，最划算福勝亭生日優惠169元豬排定食。（圖／記者蕭涵云攝）
▲4月速食優惠一次整理！麥當勞最新歡樂送5款「買一送一」、回歸照燒豬肉堡搭配焦糖冰奶茶也買一送一，拿坡里炸雞桶、漢堡王椒麻漢堡買一送一倒數，最划算福勝亭生日優惠169元豬排定食。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

4月最划算的速食優惠一次整理！麥當勞最新歡樂送5款「買一送一」、回歸開賣「照燒豬肉堡」搭配焦糖冰奶茶也「買一送一」，拿坡里炸雞桶「買一送一」優惠倒數，漢堡王椒麻漢堡也「買一送一」，還有堪稱最划算「福勝亭生日優惠」豬排定食169元吃超飽。

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📌麥當勞：歡樂送5款買一送一！回歸開賣「照燒豬肉堡」還有焦糖冰奶茶「買一送一」
麥當勞最新歡樂送「買一送一」優惠，即日起至5月7日止（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入促銷優惠代碼「10NUG」，包括10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）通通「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

▲麥當勞的雞塊盒子上面仔細看右下角，都有一個小小的英文字母「R」字。（圖/記者蕭涵云攝）
▲麥當勞最新歡樂送5款「買一送一」，麥克雞塊「買10送10」。（圖/記者蕭涵云攝）
睽違20年的麥當勞「照燒豬肉堡」回歸開賣，可單點、搭配經典套餐、還有焦糖冰奶茶及中薯的「還你套餐」可選吃；並同步上市「經典復刻分享盒」，含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包，優惠價430元；凡購買任一分享盒可享加購「焦糖冰奶茶買一送一」！而「經典復刻分享餐」則有漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包、38元冷/熱飲兩杯，歡樂送優惠價500元。

▲今起限時開吃1993年風靡速食界的麥當勞「照燒豬肉堡」，單點84元、經典套餐149元、「還你套餐」177元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞1993年風靡速食界的「照燒豬肉堡」回歸開賣，單點84元、經典套餐149元、「還你套餐」177元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里：炸雞桶「買一送一」！「買大披薩送6支炸雞翅」369元
拿坡里炸雞專賣店即日起至4月17日，豪爽推出炸雞桶「買一送一」！只要買「6隻酷樂雞腿桶」就免費送一斤「滋汁腿排桶」，兩炸雞桶特價390元（原價660元）；而即日起至4月30日，於拿坡里披薩・炸雞外帶或內用大披薩，免費送「豆乳三節雞翅桶(6支)」（價值270元），等於「大披薩＋6支豆乳三節雞翅桶」只要369元，而且大披薩口味可任選、還能吃到只送不賣的隱藏新品「豆乳三節雞翅雞翅桶」。

▲拿坡里感恩節超殺優惠！「6塊雙饗炸雞桶」211元、2桶12塊炸雞下殺399元，攜手三商巧福推出的「原汁牛肉麵披薩」上市也有199元好康可以吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞專賣店炸雞桶「買一送一」！拿坡里披薩・炸雞「買大披薩送6支炸雞翅」369元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：3款椒麻堡「買一送一」99元、套餐也99元
嗜辣控鎖定漢堡王期間限定絕代三椒3款麻辣鍋椒麻漢堡，現烤「椒麻小牛堡」、「椒麻脆雞堡」、「椒麻鱈魚堡」上市即日起「買一送一」只要99元，或選擇搭配薯條、可樂套餐竟然也只要99元「百元有找」，好香好划算。

▲11月23日感恩節漢堡王連續10天請吃雞！吃貨週年慶優惠券爽吃12款「買一送一」；買2套華堡套餐免費送椒麻烤雞堡。21 Plus世紀風味館也有香草烤雞天天79折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王3款椒麻堡「買一送一」99元、套餐也99元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌福勝亭生日優惠「169元豬排定食」！飯、菜、湯吃到飽
福勝亭生日優惠划算開吃！即日起至4月21日生日慶，福勝亭一次下殺3款人氣定食只要169元，包括開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食都是169元、相當於每套現省41元就開吃，除了附上日式醬菜及醋飲，還同樣能享用店內白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續吃的服務，堪稱最划算的優惠檔期，必須要把握。

▲福勝亭 x 自由時報「買套餐送定食」紙本優惠。（圖／翻攝自福勝亭FB）
▲福勝亭生日優惠「169元豬排定食」！飯、菜、湯吃到飽。（圖／翻攝自福勝亭FB）

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