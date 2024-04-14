4月麥當勞、拿坡里、漢堡王買1送1！福勝亭生日優惠169元豬排定食

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麥當勞最新歡樂送「買一送一」優惠，即日起至5月7日止（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入促銷優惠代碼「10NUG」，包括10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）通通「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
睽違20年的麥當勞「照燒豬肉堡」回歸開賣，可單點、搭配經典套餐、還有焦糖冰奶茶及中薯的「還你套餐」可選吃；並同步上市「經典復刻分享盒」，含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包，優惠價430元；凡購買任一分享盒可享加購「焦糖冰奶茶買一送一」！而「經典復刻分享餐」則有漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包、38元冷/熱飲兩杯，歡樂送優惠價500元。
📌拿坡里：炸雞桶「買一送一」！「買大披薩送6支炸雞翅」369元
拿坡里炸雞專賣店即日起至4月17日，豪爽推出炸雞桶「買一送一」！只要買「6隻酷樂雞腿桶」就免費送一斤「滋汁腿排桶」，兩炸雞桶特價390元（原價660元）；而即日起至4月30日，於拿坡里披薩・炸雞外帶或內用大披薩，免費送「豆乳三節雞翅桶(6支)」（價值270元），等於「大披薩＋6支豆乳三節雞翅桶」只要369元，而且大披薩口味可任選、還能吃到只送不賣的隱藏新品「豆乳三節雞翅雞翅桶」。
📌漢堡王：3款椒麻堡「買一送一」99元、套餐也99元
嗜辣控鎖定漢堡王期間限定絕代三椒3款麻辣鍋椒麻漢堡，現烤「椒麻小牛堡」、「椒麻脆雞堡」、「椒麻鱈魚堡」上市即日起「買一送一」只要99元，或選擇搭配薯條、可樂套餐竟然也只要99元「百元有找」，好香好划算。
📌福勝亭生日優惠「169元豬排定食」！飯、菜、湯吃到飽
福勝亭生日優惠划算開吃！即日起至4月21日生日慶，福勝亭一次下殺3款人氣定食只要169元，包括開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食都是169元、相當於每套現省41元就開吃，除了附上日式醬菜及醋飲，還同樣能享用店內白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續吃的服務，堪稱最划算的優惠檔期，必須要把握。