NOWnews體壇周報／水原賭金曝光、T1大巨蛋開戰　NFL傳奇罹癌過世

我是廣告 請繼續往下閱讀
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平竊取大谷銀行帳戶一案，水原一平本人已在（13）日向當局投案自首，他被指控偷了大谷翔平超過1600萬美元（約4.95億新台幣）的資產，被法院裁定以2.5萬美元（約80.8萬元新台幣）交保，並身穿白襯衫、藍色西裝、戴著腳鐐出庭。而就在幾個小時後，大谷翔平本人對此事發表看法，簡單表示自己「已準備好重新專注在棒球上」。
焦點二：T1聯盟在台北大巨蛋開戰
台灣史上首場在大巨蛋舉辦的職籃賽事，13日正式熱鬧開打，吸引滿場15600人到場支持，也創下台灣籃壇史上最多觀眾進場的紀錄。擔綱主角的T1聯盟中信特攻和台北戰神賣力演出，中信靠著上半場奠定的20分領先優勢，加上洋將柯丹轟下全場最高24分，終場就以88：81擊敗戰神，收下具歷史性的一勝。
焦點三：NFL傳奇球星辛普森因癌症過世
前NFL美式足球明星O.J. Simpson（辛普森），根據美國媒體《CBS》報導，（11）日深夜因為癌症過世，享壽76歲，他生前因為捲入著名的殺妻案（辛普森案），最後又因為他自首以及證據不足而無罪釋放，被認為是「世界審判」。加上O.J. Simpson在之後2007年9月被捕，因為綁架跟持槍搶劫等，被判刑33年，2017年才假釋出獄，如今他因癌症過世，辛普森案也成為難解之謎。
焦點四：大谷翔平敲第175轟 追平「酷斯拉」松井秀喜並列日籍球員史上最多
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，（13）日面對教士隊的比賽第一局就敲出全壘打，這一轟也讓大谷翔平生涯在大聯盟的全壘打支數，累積來到了175轟，正式追平大前輩「酷斯拉」松井秀喜過去所保持的紀錄，並列大聯盟最多轟日籍球員，賽後大谷也親自談到追平前輩的意義，並希望自己能夠在場上持續有好表現。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁