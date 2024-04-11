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前美足球星O.J. Simpson過世！享年76歲　曾涉「殺妻案」震驚全球

▲前NFL球星OJ Simpson曾因1994年的「辛普森殺妻案」而受到全球關注，今日深夜其家人突發發出聲明，他已經去世，享年76歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NFL球星OJ Simpson曾因1994年的「辛普森殺妻案」而受到全球關注，今日深夜其家人突發發出聲明，他已經去世，享年76歲。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

前NFL球星OJ Simpson（辛普森）曾因1994年的「Simpson殺妻案」而受到全球關注，今（11）日深夜其家人突然發出聲明，透露他已因為癌症而去世，享年76歲。OJ Simpson曾因殺妻案受到全球矚目，甚至他還無罪釋放，讓不少美國民眾感到不可思議。

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今日OJ Simpson的帳戶上有一條來自他家人寫下的簡單訊息，「美國時間4月10日，我們的父親Orenthal James Simpson在與癌症的抗爭中去世，他周圍都是他的孩子和孫子。在這個非常時期，他的家人請求您尊重他們的隱私。」

OJ Simpson曾被指控殺害前妻Nicole Brown Simpson和她的朋友Ronald Goldman而遭到起訴，這起案件震驚了美國和世界，但在經過漫長的公開刑事審判後，因證據存有漏洞，他被判無罪。但弔詭的是，在刑事審判3年後，由受害者家屬提起的民事訴訟中，陪審團一致認為他需要支付民事賠償，共3350萬美元。

▲OJ Simpson曾被指控殺害前妻Nicole Brown Simpson和她的朋友Ronald Goldman而遭到起訴，這起案件震驚了美國和世界。（圖／美聯社／達志影像）
▲OJ Simpson曾被指控殺害前妻Nicole Brown Simpson和她的朋友Ronald Goldman而遭到起訴，這起案件震驚了美國和世界。（圖／美聯社／達志影像）
Simpson出生於舊金山，是當時最著名、最受歡迎的美式足球運動員之一。他在南加州大學就讀期間獲得了海斯曼盃，隨後在為舊金山49人隊和水牛城比爾效力時皆取得了成功。

不僅球打得好，Simpson在演藝事業方面的經營也很有成就，他曾出演多部電影和劇集，在從職業球員身分退役後，Simpson開始從事比賽的轉播工作。

儘管並未因殺妻案承擔刑事責任，但在2007年9月，Simpson在內華達州拉斯維加斯被逮捕，他被指控犯有持槍搶劫和綁架等多項重罪，並被判有罪，並判處33年監禁，9年內不得保釋。他在內華達州洛夫洛克的洛夫洛克懲教中心服刑，直到2017年7月20日，才獲得假釋。

▲OJ Simpson曾被指控殺害前妻Nicole Brown Simpson，不過之後被逮卻是因為持槍搶劫入獄，2017年假釋。（圖／美聯社／達志影像）
▲OJ Simpson曾被指控殺害前妻Nicole Brown Simpson，不過之後被逮卻是因為持槍搶劫入獄，2017年假釋。（圖／美聯社／達志影像）

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