O.J. Simpson過世！著名的「辛普森案」是什麼？　世紀審判成謎

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O.J. Simpson在1994 年6月12日，疑似殺害他的前妻Nicole Brown Simpson和她的朋友Ron Goldman，地點在Simpson位於洛杉磯附近的家外。警方宣布打算以謀殺罪逮捕這位前足球明星，而也有人相信Simpson可能藏有沾有血跡的公事包在車上。而在O.J. Simpson的車上也發現了相關的血跡等，並且O.J. Simpson也因為左手受傷，疑似就是兇嫌。
O.J. Simpson曾一度被警方追捕，他在9500萬名觀眾直播下，看到他跟警方飛車追補，他甚至揚言要自殺，O.J. Simpson直到自首，才被警方經由審判獲判無罪， 1995 年 10 月，經過 11 個月的時間，從陪審團討論到判決，O.J. Simpson在電視轉播的審判中被無罪釋放，引起了國際轟動。
O.J. Simpson無罪的狀況，最主要是他無法戴上「作案」手套，根據相關證人指出，O.J. Simpson患有關節疾病，但他故意不吃藥，導致他戴不上手套，另外的是因為手套因浸泡血液，導致縮水，O.J. Simpson的豪華律師團，也幫助他說話，指出，若戴不上手套就要無罪釋放，這也成為本案關鍵。
12年後 O.J. Simpson又因持搶搶劫被逮
2007年O.J. Simpson當時他帶領一群人進入拉斯維加斯一家飯店和賭場，持槍竊取他聲稱是自己的體育紀念品的物品。O.J. Simpson被指控犯有多項重罪，包括綁架和武裝搶劫。隔年，他被判有罪並被判處最高 33 年監禁。O.J. Simpson於 2017 年 10 月 1 日獲得假釋。
O.J. Simpson是何許人也 綽號「果汁先生」
O.J. Simpson1947年7月9日出生在美國舊金山，綽號「果汁先生」，被譽為美式足球職業比賽史上的最佳跑衛，1985年，辛普森入選美國美式足球名人堂。從職業球賽中退役後，辛普森成為擔任電視體育評論員並從事演員工作。
美國最著名的殺妻案 辛普森甚至還出書
儘管OJ Simpson對於自己的疑似謀殺行為，並非出於自願自首，而且透過法院認證他「無罪」，但OJ Simpson是否有殺妻的嫌疑仍揮之不去，他也在審判結束後出書《如果我做了》，據了解，這本書也讓死者家屬十分不好過，而OJ Simpson的故事還被拍成紀錄片，堪稱為「美國史上最大懸案」。
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