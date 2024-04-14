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賈永婕被尪「摸肚甜吻」！遭疑懷上第四胎　釣出本人回應了

▲王兆杰（右）將手放在賈永婕（左）肚子上，甜蜜親吻的樣子羨煞眾人，也讓粉絲紛紛猜測是否懷上第四胎，不過賈永婕本人出面闢謠。（圖／賈永婕的跑跳人生）
▲王兆杰（右）將手放在賈永婕（左）肚子上，甜蜜親吻的樣子羨煞眾人，也讓粉絲紛紛猜測是否懷上第四胎，不過賈永婕本人出面闢謠。（圖／賈永婕的跑跳人生）

記者施以慧／綜合報導

49歲的三鐵辣媽賈永婕2002年閃婚德杰建設少東王兆杰（George），昨（13）日在臉書上曬出兩人甜蜜快閃日本四天三夜拍攝的照片，不僅到處吃喝玩樂，還陪著愛夫參訪日本建築設計公司，最後還在櫻花樹旁慢跑，拍下超甜放閃照，不過就有眼尖網友注意到合照中王兆杰親吻愛妻，並將手放在賈永婕的肚子上，讓粉絲驚喜留言：「老四？」、「第四胎？」、「手的位置，像似有第四胎」，沒想到網友討論過於熱烈，逼得賈永婕也不得不出面澄清自己並沒有懷孕。

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其實賈永婕早在2009年就生下大女兒Olivia，緊接著2008年再度懷上二女兒Sandra，後來又在2015年喜獲麟兒，生下小兒子George，成為三寶媽，一旦粉絲猜測屬實，賈永婕將成為超高齡產婦。

▲賈永婕早在2015年就成為三寶媽。（圖／賈永婕的跑跳人生）
▲賈永婕早在2015年就成為三寶媽。（圖／賈永婕的跑跳人生）
不過賈永婕本人已經在今（14）日出面闢謠，笑稱：「大家請冷靜！雖然我還年輕，但這也太看得起我了」，並開玩笑Hashtag「老公你的手以後可以安分一點嗎」，逗樂評論區網友。

▲賈永婕與愛夫結婚22年，兩人感情一直都很好，還曾捐助醫療器材幫助台灣抗疫。（圖／賈永婕的跑跳人生）
▲賈永婕與丈夫結婚22年，兩人感情一直都很好，還曾捐助醫療器材幫助台灣抗疫。（圖／賈永婕的跑跳人生）
賈永婕與王兆杰結婚22年，夫妻倆人感情一直都不錯，不僅這次到日本旅遊，羨煞眾人，紛紛狂喊「美少女！」、「腿長～太嫉妒了」、「幸福的模範夫妻」，而她的身材與健康狀況，也一直保養極佳，平時也致力於不少慈善活動，還曾在疫情期間和丈夫共同捐贈各大醫院都缺乏的醫療器材，獲得「護國天使」與「抗疫女神」的封號。

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