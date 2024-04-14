五月天阿信無預警現身華山！亂入怪物星人合唱 嗨爆全場氣氛
創作女團「BOOM！怪物星人」出道後人氣直竄！由溫妮WINNI、小V郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring所組成，作品在音樂平台的表現也相當亮眼，甚至還入圍了《2024hito流行音樂獎》最受歡迎組合肯定，今（14）日她們在華山戶外大草原舉辦怪物星人音樂祭，驚喜的是，活動進行到下半場時，五月天阿信帶著氣球無預警現身站台，引起全場粉絲驚呼連連。
記者施以慧／綜合報導
團員們看到阿信本尊現身，乖乖齊喊問候：「部長好！」不只如此，阿信化身主持人訪問團員，訪問琳誼時，阿信當場搞笑提議，要把成名曲〈蚵仔麵線〉改成〈大腸麵線〉，阿信現場更開了金口，與她們共同合唱這個奇妙的「大腸」版本，唱完更笑稱這是「2024年女團最荒謬的畫面」。
阿信還自嘲自己，過去發行第1張專輯時，只有接到1個廣告，沒想到怪物星人短時間內就接到大量代言，也在後台指出：「4位真的很不容易，都是以全職創作音樂人為主，這半年在舞蹈、默契上都有很大的進步。」並希望粉絲能夠多多支持。
團員們也宣告怪物星人未來將啟動更多的音樂祭場次，也趁勢宣告她們接下來將與戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季合作主題曲、其他戲劇主題曲陸續洽談中，此外小魏與琳誼今年也會回歸個人推出音樂作品。
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