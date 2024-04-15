徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡 游淑慧曝她當天異樣：第一次看到
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦因涉及洗錢詐騙遭羈押禁見，14日她被問及此事，強調自己若有涉入詐騙就辭立委，還一度崩潰哭倒在國民黨團總召傅崐萁懷裡。對此，國民黨台北市議員游淑慧透露，在和徐巧芯一起前往花蓮的路上，徐巧芯就已顯得有些疲憊，與過往的活力滿滿不同，「這是我第一次看到如此脆弱的她。」
記者王德蓉／綜合報導
游淑慧14日在臉書發文指出，當天在前往花蓮的火車上，有別過去活力滿滿，看得出徐巧芯有些疲倦，但徐仍堅持和他們到花蓮去探望受災的狀況，「結束座談後，因為趕車的關係，我提前離開了，半路上我才看到她淚崩的即時新聞，這是我第一次看到如此脆弱的她。」
游淑慧表示，人生在世，只能做好自己、管好自己，既無法選擇父母，也無法設定子女未來樣貌，更別說為兄弟姊妹、姻親家族的行為負責。「巧芯是立法委員、是公眾人物，她的一言一行始終都被外界放大檢視，因此一直以來我知道她都小心翼翼的自我要求，為的是對的起選民、也保護自己。」今天民進黨自認撿到槍，沾沾自喜的火力四射，但我想民眾還是分得清那條線的。
游淑慧指出，自己在火車上傳訊給徐巧芯，「人沒有無端的堅強，都是因為有苦難的磨練。把這種磨練當是一種祝福，度過後才會有更堅強的她。此刻的巧芯比任何人都更希望司法能嚴查速偵，讓案情水落石出。」