議事人員認錯人鬧「盧生門」 盧縣一自嘲：膚色是2B應沒人長一樣
立法院上週針對年改法案表決，發生國民黨立委盧縣一缺席院會，卻在第一案投票時參與表決，事後證實他在大陸參與活動，更傳出之所以會投票，就是因為議事人員認錯人。對此，盧縣一今（15）日受訪時說，「我人在國外我不知道，也沒有授權投票」，對於被認錯人，他也自嘲「膚色程度我也是2B級」，可能議事人員對自己認識不深。
記者林怡昕／台北報導
立法院上週針對年改法案表決，民進黨提出3個復議案，最後都被國民黨團否決，怎料卻被發現，盧縣一人在大陸，卻能在第一案表決，傳出是議事人員認錯人誤認盧縣一、丁學忠、涂權吉，三人長太像才會幫插表決卡，其他藍委當時也以為盧縣一在場，接著代投表決構成這次幽靈投票事件。
對此，盧縣一今天受訪時解釋，當時出國是9日去12日晚上回來，整件事情他都不知道，是後來有人致電，請他針對投票行為解釋，「我人在國外我不知道，也沒有授權投票」，且甲動收到時，他人在中國也趕不上，不可能有授權事情發生。
對於被議事人員認錯，有覺得自己長得像丁學忠、涂權吉？盧縣一笑稱，有人這樣說，但仔細看也沒人跟自己長一樣，「而且膚色程度我也是2B級的」，可能是議事人員對於自己認識不深。
盧縣一強調，雖然自己有請假，但甲動沒有請假裁量，本來就會有處分，不過出國這件事已經安排好，沒有辦法規避。盧也說，自己赴陸是去參加「海峽兩岸少數民族」交流，跟當地壯族交流，是每年都有活動，自己也是第一次參加。