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影／李政厚成新一代「台灣之友」！上演美技撲接讓鄧愷威拍手致意

▲巨人李政厚成新一代「台灣之友」！上演美技撲接讓鄧愷威拍手致意。（圖／美聯社／達志影像）
▲巨人李政厚成新一代「台灣之友」！上演美技撲接讓鄧愷威拍手致意。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟舊金山巨人台灣好手鄧愷威，在今（15）日對上坦帕灣光芒的比賽中，接替先發被打爆的Blake Snell，在5局下半登板投球，在7局下半和8局下半，李政厚都用美技接殺替鄧愷威抓到出局數，其中7局下半沒收Randy Arozarena的精彩撲接，更讓鄧愷威在投手丘舉起雙手拍手致意，也讓李政厚成為新一代「台灣之友」。

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李政厚在今天的比賽中成為新「台灣之友」先是在7局下半用撲接美技沒收Randy Arozarena的安打，8局下半鄧愷威被Jose Siri擊出中外野方向強勁飛球，李政厚利用速度優勢，一路狂奔，最終在警戒區，用小跳躍將球接殺。

同為亞洲出身的選手，李政厚在今天鄧愷威的3.2局投球中，幫助鄧愷威接殺兩球，且都是美技演出，說李政厚是新一代「台灣之友」一點也不為過。

李政厚在休賽季以6年1.13億美元（約新台幣35.3億）加盟舊金山巨人，目前繳出2成42打擊率，15支安打1轟的表現，本場比賽5支1外加1次盜壘，目前連續六場比賽有安打。

而鄧愷威在今天完成生涯在大聯盟的第3次登板，中繼3.2局被擊出4支安打，其中有2支陽春砲失2分，最快球速來到151公里，賽後防禦率為6.30。


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