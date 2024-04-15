妻哭倒傅崐萁懷裡他被當「路人甲」 徐巧芯夫劉彥澧強調不會怪她
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案遭收押，14日她到花蓮關心地震災民被問及此案時，當眾投入黨籍立委傅崐萁懷中大哭、強調先生若涉入一定離婚。徐巧芯先生、台中市政府研考會主委劉彥澧證實，事發當時他就在旁邊，不會怪太太如此表態，也呼籲檢警調儘快查明真相，經過此事件，他才感受到詐騙集團對正常家庭傷害有多大。
記者顏幸如／台中報導
劉彥澧今（15）日上午列席台中市議會前受訪，對於姊姊和姊夫涉入風波、造成大家的困擾及麻煩深感抱歉，他表示姊姊夫婦已是40歲的成年人，包括父母親人和徐巧芯都無法幫忙負責。
劉彥澧強調自己絕無涉入，否則將立即請辭下台。他表示直到這次事件，才知道詐騙集團對正常家庭的傷害有多大，呼籲檢警調能因社會大眾高度注目此案，儘快查明真相，「若有犯罪不要輕放，罰越重越好；若無犯罪，希望風波到此為止，還給大家平靜生活。」
對於徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡，並說先生若涉入一定離婚，媒體問兩人是否已面臨婚姻危機？劉彥澧認為，徐巧芯是在表態自己絕不護短，他和太太的立場相同，因此不會怪她。
稍後質詢的民眾黨市議員江和樹，則指徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡的當下，有畫面拍到人群中的劉彥澧還讓位給晚到的媒體，「我相信你是清白的，但是否老婆對你的信任還是不夠？」劉彥澧坦言昨天她陪太太一起到花蓮，在地媒體確實不知道他的身份，且當時受訪者是徐巧芯，因此自己沒發聲，對於後續的發展都會勇敢面對。