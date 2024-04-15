曾批傅崐萁「病毒」卻哭倒他懷中 徐巧芯：月經來情緒激動正常
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦因涉及洗錢詐騙遭羈押禁見，14日她被問及此事，強調自己若有涉入詐騙就辭立委，還一度崩潰哭倒在國民黨團總召傅崐萁懷裡。不過有網友發現，徐巧芯過去曾痛批傅崐萁「就像潛伏在國民黨身上的病毒」，認為有夠諷刺。對此，徐巧芯表示，自己本來就很真性情，且月經來情緒激動正常，她也不是第一次哭，想酸的人儘管去吧。
記者王德蓉／綜合報導
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦因涉及洗錢詐騙遭羈押禁見，被媒體問及此事，徐巧芯強調，若利用職權幫忙詐騙，願意辭職下台負責，老公若有涉入就馬上離婚，還為此情緒潰堤，哭倒在傅崐萁懷裡，畫面曝光後立刻引起熱議。不過就有網友翻出過去徐巧芯痛批傅崐萁「就像潛伏在國民黨身上的病毒」的言論，認為很諷刺。
對此，徐巧芯今（15）日上午受訪時表示，其實家人看到她痛哭也很不諒解，因為家人也會被塔綠班誤導，可自己本來就很真性情，月經來情緒激動正常，「我又不是第一次哭，想酸的人儘管去，初選我也哭過啊！我就只想做我自己，喜歡我的人就喜歡我的個性，喜不喜歡我都隨便，但指控我涉案就不可以，最後反而火只會燒到自己啦！都會燒回去民進黨！我從不迴避媒體問題，因為作為公眾人物，家裡人扯到詐騙也是很過意不去啊！」