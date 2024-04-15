轟徐巧芯切割大姑　溫朗東：好了啦！再說謊很難看

家族4人全改過名！徐巧芯舊名曝光　四叉貓驚：大姑還改2次

▲國民黨立委徐巧芯舊名為徐美鳳。（圖／資料照片）
▲國民黨立委徐巧芯舊名為徐美鳳。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦因涉及洗錢詐騙遭羈押禁見，14日她被問及此事，強調自己若有涉入詐騙就辭立委，還一度崩潰哭倒在國民黨團總召傅崐萁懷裡。網紅「四叉貓」劉宇14日在臉書發文指出，徐巧芯夫婦和徐巧芯的大姑劉向婕夫婦共4人都曾改過名字，且大姑劉向婕甚至改過2次名，「為什麼他們全都改過名字啊？」

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「四叉貓」在臉書公布徐巧芯夫婦和徐巧芯的大姑、劉向婕夫婦4人的原名，徐巧芯舊名為徐美鳳、徐巧芯的丈夫劉彥澧舊名為劉繼勛；而大姑劉向婕更改過2次名，最早舊名為劉繼媛，後改為劉子婕，再改成現在的劉向婕，劉向婕的丈夫杜秉橙舊名為杜澄柏。四叉貓質疑，「為什麼他們全都改過名字啊？」，並稱以往肉搜，一個人只要搜尋一次，可改過名之後的每個人卻要花2倍的時間去肉搜，更添難度。

「四叉貓」表示，會發現徐巧芯大姑劉向婕改過名，是因有臉書朋友11年前在劉向婕的留言區中直呼其名，才知道原來她的本名並非劉向婕，且發現她改名2次，從一開始的劉繼媛改為劉子婕，再改為劉向婕；而劉彥澧的姊夫杜秉橙，是因道歉聲明上有露出原名杜澄柏，才得知原來杜秉橙原本也不叫杜秉橙。

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