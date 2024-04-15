兩度出面反對傅崐萁「還嗆他病毒」 徐巧芯今倒他胸膛痛哭挨轟
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦，因為涉及洗錢詐騙遭到羈押禁見，昨天徐更因受委屈，在國民黨立法院黨團總召傅崐萁面前放聲大哭，稱要是涉案就辭職，其實，徐巧芯過去曾幾度嗆聲傅崐萁，先是4年前國民黨要恢復傅崐萁的黨籍時，徐公開反對，在去年選策會風波時，更砲轟「傅崐萁是潛伏在國民黨的病毒」，如今卻哭倒在傅崐萁懷中引熱議，不過，徐也曾提到，相信傅崐萁不會用小肚雞腸之心看待過去發生的所有事情。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯的大姑夫婦，因為涉及洗錢詐騙遭到羈押禁見，昨天徐更倒在傅崐萁胸膛放聲大哭，引發熱議，其實過去徐巧芯曾幾度跟傅崐萁槓上，像是4年前國民黨中常會要恢復傅崐萁黨籍時，徐巧芯就曾表示，該提案通過並不符合程序正義，且黨內改革不該「越改越倒退」，公開反對傅崐萁恢復黨籍。
去年國民黨提出選策會名單時，因傅崐萁、台南市前議長李全教有前科背景，徐巧芯開轟，傅崐萁是潛伏在國民黨的病毒，平時抵抗力好時沒怎樣，但「趁你病，要你命。
如今，徐巧芯捲入大姑洗錢案，昨天受訪後更直接哭倒在傅崐萁懷中，掀起熱議。其實，徐巧芯在就職時，就曾被問及曾公開嗆傅崐萁，徐當時解釋，自己先前在黨團有跟傅崐萁禮貌性的打過招呼，她相信傅當上立委、也當過縣長，不會用小肚雞腸之心來看過去所有事情，讓問政歸問政、私人歸私人。