徐巧芯被猛攻 媒體人揭綠「明顯意圖」：即便清白也傷痕累累
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦因涉及洗錢詐騙遭羈押禁見，14日她被問及此事，強調自己若有涉入詐騙就辭立委，還一度崩潰哭倒在國民黨團總召傅崐萁懷裡。對此，資深媒體人羅旺哲指出，攻擊徐巧芯的力道越演越烈，甚至不斷連接、貼標籤，變成人設毀滅戰，這很明顯是意在「拔掉監督政府的虎牙」。
記者王德蓉／綜合報導
羅旺哲15日在臉書發文表示，徐巧芯的大姑涉入詐欺等案，親綠人士上從立委、下到名嘴、KOL，紛紛開砲。結果，這起詐欺案，搞到現在，還發現民進黨自己也有黨員涉入。徐巧芯有沒有涉入，她自清，現在就看司法怎麼判，但攻擊她的力道，越演越烈，甚至不斷連接、貼標籤，變成人設毀滅戰，這是為什麼？很明顯，意在「拔掉監督政府的虎牙」，這顆虎牙拔掉，或是神經被抽掉，對綠營來說，當然是少了心腹大患。
羅旺哲指出，說到在野黨監督戰力，徐巧芯要是沒有第一，也是排前三，自然成為對手眼中的目標，過去多少綠營人士，因為她的爆料跟監督，中箭落馬。所以，現在爆發大姑涉入詐欺案，就變成親綠人士報復的情況。在司法判決之前，所有的攻防，都是打「認知作戰」，綠營支持者信綠的說法、藍營支持者信藍的說法，中間民眾則是有可能對這件事，打上問號。即便最後司法還給徐巧芯清白，但這段時間的轟炸，傷痕累累。