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蘇花安計畫4月底前報環境部！力拚2032年完工

▲「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」預計4月底前再報環境部，待通過環評審查、建設計畫奉行政院核定後，即辦理設計施工，以2032年完工為目標。（示意圖／記者陳致宇攝, 2019.12.25）
▲「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」預計4月底前再報環境部，待通過環評審查、建設計畫奉行政院核定後，即辦理設計施工，以2032年完工為目標。（示意圖／記者陳致宇攝, 2019.12.25）

記者林志怡／台北報導

交通部公路局辦理「台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改計畫）」階段，同步推動「台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安計畫）」，辦理台9線東澳-南澳、和平-和中及和仁-崇德路段改善，現已進入環評作業，預計4月底前再報環境部，待通過環評審查、建設計畫奉行政院核定後，即辦理設計施工，以2032年完工為目標。

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公路局表示，考量蘇花公路為東部通往北部惟一維生廊道，為與台9丁線互為替代廊道，避免形成孤島，同時為進一步增加用路人安全、提升公路抗災能力、減少極端氣候下預警性封路機率、提供安全可靠的全天候服務，選擇新建約10公里長隧道作為推動方案，總計畫經費約820億元。

蘇花安計畫於綜合規劃之路廊方案初步確認後，即進行環境生態調查、評估，因和仁-崇德路段行經太魯閣國家公園，需辦理1年4季環境調查，期間亦廣邀專家學者召開環境議題及諮詢座談會聽取專業意見，並與太魯閣國家公園管理處充分溝通協調，以將計畫推動對環境之影響降至最低，並無拖延期程之情事。

蘇花安計畫環境影響說明書已於112年11月21日提送環境部，環境部113年2月20日環評專案小組初審會議委員關心土方暫置及運輸交通影響、隧道開挖排水、落墩評估、生態調查及影響減輕規劃、植栽移補植等議題均屬於一般環境影響因子評估之補充，屬於常態審查要求補充意見，並無外界誤解為卡關之情形。

此外，公路局表示，目前預計113年4月底前完成修正並提送環境部續審，後續俟環評通過後續報建設計畫，建設計畫奉行政院核定後續辦設計、用地取得、發包施工等作業並積極趕辦，配合分標策略，儘量採平行作業以縮短期程，及搭配和仁-崇德路段長隧道工期，以121年完工為目標。

針對部落諮商會議方面，公路局指出，路廊行經宜蘭及花蓮共7處原住民部落地區，已獲得5處部落同意，而花蓮縣和中地區吾谷子部落於112年6月29日舉行、和平地區克尼布部落於112年8月9日舉行，結果皆為「出席之原住民家戶代表未過半，流會」，公路局仍持續與地方溝通，期花蓮縣政府及部落所在地之秀林鄉公所亦予以協助。

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