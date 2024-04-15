《暮光之城》羅伯派汀森當爸了！未婚超模女友親揭寶貝性別
今年38歲的羅伯派汀森，因為演出吸血鬼電影《暮光之城》男主角走紅全球，他與32歲「未婚女友」蘇琪沃特豪斯愛情長跑6年，兩人日前迎來第一個寶寶，蘇琪也在「科切拉音樂節」上開心對外宣布，孩子的性別女兒：「我很幸運得到小小的傑出女性，並遇到生命中的摯愛。」
記者黃雅琪／綜合報導
2018年7月，羅伯派汀森被拍到與超模蘇琪沃特豪斯相約看電影；兩人穩定交往多年後，2023年11月，蘇琪在墨西哥音樂節Corona Capital表演時，穿著亮片連身裙，腹部明顯隆起，而蘇琪沃特豪斯也大方表示：「我今天穿這件閃閃發亮的衣服，想要用來分散你們對我身上其他事情的注意力，只是不確定有沒有用。」間接證實懷孕消息，全場歡呼。
2024年3月底，羅伯與蘇琪被拍到「一家三口」一起外出，顯見兩人婚後甜蜜生活；近日，蘇琪再登上「科切拉音樂節」表演，在台上與大家開心分享「卸貨」喜訊，並宣布她與羅伯的第一個孩子是女兒。個性低調的羅伯也現身音樂節，低調陪伴女友全場跑透透。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道