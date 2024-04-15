快訊／黃子佼犯法張小燕發聲！心碎愧對孟耿如「我頭都抬不起來」

《暮光之城》羅伯派汀森當爸了！未婚超模女友親揭寶貝性別

▲《暮光之城》男星羅伯派汀森（左）升格當爸，與未婚女友蘇琪沃特豪斯生下女兒。（圖／美聯社／達志影像）
▲《暮光之城》男星羅伯派汀森（左）升格當爸，與未婚女友蘇琪沃特豪斯生下女兒。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

今年38歲的羅伯派汀森，因為演出吸血鬼電影《暮光之城》男主角走紅全球，他與32歲「未婚女友」蘇琪沃特豪斯愛情長跑6年，兩人日前迎來第一個寶寶，蘇琪也在「科切拉音樂節」上開心對外宣布，孩子的性別女兒：「我很幸運得到小小的傑出女性，並遇到生命中的摯愛。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蘇琪沃特豪斯是英國超模，和羅伯派汀森感情穩定。（圖／翻攝IG）
▲蘇琪沃特豪斯是英國超模。（圖／翻攝IG）
▲羅伯派汀森女友蘇琪沃特豪斯，表演時間接承認懷孕喜訊。（圖／翻攝自mtvla TikTok）
▲羅伯派汀森女友蘇琪沃特豪斯，表演時間接承認懷孕喜訊。（圖／翻攝自mtvla TikTok）
2018年7月，羅伯派汀森被拍到與超模蘇琪沃特豪斯相約看電影；兩人穩定交往多年後，2023年11月，蘇琪在墨西哥音樂節Corona Capital表演時，穿著亮片連身裙，腹部明顯隆起，而蘇琪沃特豪斯也大方表示：「我今天穿這件閃閃發亮的衣服，想要用來分散你們對我身上其他事情的注意力，只是不確定有沒有用。」間接證實懷孕消息，全場歡呼。

▲羅伯派汀森的女友蘇琪沃特豪斯緊抱愛女。（圖／蘇琪沃特豪斯IG）
▲羅伯派汀森的女友蘇琪沃特豪斯緊抱愛女。（圖／蘇琪沃特豪斯IG）
2024年3月底，羅伯與蘇琪被拍到「一家三口」一起外出，顯見兩人婚後甜蜜生活；近日，蘇琪再登上「科切拉音樂節」表演，在台上與大家開心分享「卸貨」喜訊，並宣布她與羅伯的第一個孩子是女兒。個性低調的羅伯也現身音樂節，低調陪伴女友全場跑透透。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

「暮光女」克莉絲汀逆天美腿走紅毯！開高衩秀絕對領域辣出新高度

孫可芳才剛剖腹產子！遇地震動不了「躲床邊擔心兒子」：度秒如年

孟耿如2歲女兒險被畫砸中！強震下「肉身護愛女」母愛噴發畫面曝

蔡燦得父親不爽黃子佼！曾拉走女兒「退張菲通告」：他在我們不錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞