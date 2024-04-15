阿信突襲力挺「怪物星人」挨轟！他親吐背後原因暖哭歌迷：好老闆
台灣天團「五月天」主唱阿信昨（14）日驚喜現身華山戶外大草原，力挺自家女團「BOOM！怪物星人」，讓全場歌迷驚呼連連，不過卻引來部分酸民質疑太過浮誇，沒必要這樣狂推自家的藝人，負面評論不斷。為此，阿信忍了一天終於發聲，並解釋背後故事，直接暖哭許多網友，直呼：「真的是好老闆，溫暖的大前輩！」
記者詹鎰睿／綜合報導
阿信今在threads平台上發聲，針對昨日力挺自家藝人的負面聲浪做出回應，「當年任賢齊已經是亞洲天王，卻一個城市一個城市帶著我們飛，陪我們辦記者會、唱校園、唱街頭，如果我連一場活動出席都做不到，那我真的連一碗大腸麵線都不如啊。」
阿信說到，無論是八三夭還是丁噹、蕭秉治、鼓鼓（呂思緯）、家家、白安等「相信音樂」的藝人，或是非同門的音樂人，「你都可以在網路的記憶裡，搜尋到我對他們的珍惜與愛。」他強調，「沒有人有特權，和你們每個人如出一轍，我們都以不懈的努力奮進至時間的另一頭，緩緩地證明自己的價值與存在。」
而「BOOM！怪物星人」的4位女孩與當初專注創作與音樂的五月天一樣，「發現自己要面對從來沒想過的事物時，她們更努力的寫歌、製作、配唱、練舞。」最後阿信直呼，「今（昨）天華山爆滿的熱情，是一個站上起點的里程碑，無論你的起點是質疑或肯定，我想這群小怪物都衷心的感謝你。」
暖心的貼文曝光後，隨即惹哭眾多歌迷，「真的心疼！」、「了解的人都懂你現在做的一切，對後輩有多重要」、「沒忘你曾說的：愛是付出，然後再付出」、「最佳好老闆、最佳主持、最佳宣傳，你就是最好的。」
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