地緣風險升溫　新台幣再探逾5個月新低、日圓再刷新34年低點

這原因！美元續強、台股重挫快400點　新台幣重貶逾1角快破32.5元

▲在美元續強及台股重挫快400點，新台幣兌美元今（16）日早盤重貶逾1角，快貶破32.5元。（圖／記者顏真真攝）
▲在美元續強及台股重挫快400點，新台幣兌美元今（16）日早盤重貶逾1角，快貶破32.5元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中東地緣政治緊張升級，加上美國零售銷售數據表現比預期更強，不僅進一步削弱市場對降息預期，也支撐美元指數進一步衝上106.28，亞洲主要貨幣日圓兌美元貶破154價位，再創34年新低價，新台幣兌美元今（16）日早盤在美元續強及台股重挫快400點之下，也重貶逾1角 ，下探32.496元，重貶1.18角，目前在32.49元震盪整理。

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伊朗13日向以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊後，投資人正靜待以色列方面的因應，擔憂中東地區衝突，美股15日收低，加上美國消費力道比預期更強，美國10年期公債殖利率突破4.6%，美元指數也進一步衝上106.32。

亞洲主要貨幣兌美元表現疲弱，其中日圓兌美元已貶破154，進一步下探154.44，目前在154.33附近震盪，韓元兌美元也貶至1394.81兌1美元，離岸人民幣兌美元也一度下探7.2629。

至於新台幣兌美元在前一交易日貶至32.378元後，在美元續強之下，加上台股重挫近400點，下探20050.63點，新台幣也進一步貶向32.5元，目前低點來到32.496元，重貶1.18角，目前在32.49元震盪整理。

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