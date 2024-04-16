藍委不在場卻投票表決鬧「盧生門」 韓國瑜祭懲處、該案另期處理
立法院上週針對年改法案表決，發生國民黨立委盧縣一缺席院會，卻在第一案投票時參與表決，更傳出之所以會投票，就是因為議事人員認錯人誤插投票卡。對此，立法院長韓國瑜今（16）日宣布，因會場幹事誤認委員，誤插盧縣一表決卡，由於表決結果與事實不符，第一案將另期處理，誤插表決卡部分將予以行政懲處。
記者林怡昕／台北報導
立法院上週針對年改法案表決，民進黨提出3個復議案，最後都被國民黨團否決，怎料卻被發現，盧縣一人在大陸，卻能在第一案表決，傳出是議事人員認錯人誤認盧縣一、丁學忠、涂權吉，三人長太像才會幫插表決卡，其他藍委當時也以為盧縣一在場，接著代投表決構成這次幽靈投票事件。
今日立法院會討論事項前，韓國瑜先向院會說明，他表示，4月12日處理討論事項第一案表決結果，經查明係因會場幹事誤認委員，造成誤插盧縣一表決卡，由於表決結果與事實不符，第一案重將另定期處理；誤插表決卡部分將予以行政懲處。
韓國瑜指出，表決卡發放方式，係由會場幹事幫委員將表決卡插入表決槽，並非由委員領取，不存在委員代領、冒領之事，而是工作人員誤插表決卡，有關誤按、代按部分，將與各黨團總召協商後再處理。
韓國瑜也強調，有鑒於因會場幹事誤插表決卡引發之紛亂，爾後表決卡發放原則，必須是委員完成簽到且在會場者，會場幹事才會予以發放，爾後若有任何委員沒簽到，無法領取表決卡。