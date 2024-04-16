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北台灣昨晚險爆「大停電」　李彥秀嗆：曾文生還大言不慚能源轉型

▲國民黨立委李彥秀說，。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲國民黨立委李彥秀說，。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

記者林怡昕／台北報導

受花蓮大地震影響，除當日造成和平、台中、國光、海湖等機組故障外，和平電廠1號機、台中電廠7號機組損傷，大潭電廠8號機也發生跳脫，昨晚備轉容量率一度掉到只剩2.8%，台電原本啟動台北、基隆限電計畫，所幸緊急要求台積電等企業大戶減少用電，把備轉率拉回到6%，躲過「北部停電風暴」。對此，國民黨立委李彥秀開嗆，前天經濟部次長、台電董座曾文生大言不慚的表示，0403地震未大規模停電，與能源轉型有關。

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台灣電力公司昨天晚間8時說明，受403花蓮大地震影響，除當日造成和平、台中、國光、海湖等機組故障外，目前仍有地震當天受損的和平電廠1號機，因餘震不斷影響修復工作，另外台中電廠7號機也因地震，導致鍋爐管排弱化發生破管停機檢修中，再加上15日晚間大潭電廠8號機也發生跳脫，以及近日全台天氣炎熱，用電量偏高，造成全台電力吃緊，備轉容量率一度掉到只剩2.8%，台電原本啟動台北、基隆限電計畫，所幸緊急要求台積電等企業大戶減少用電，把備轉率拉回到6%，躲過「北部停電風暴」。

對此，李彥秀指出，《紐約時報》文章曾評論「蔡英文在美中之間走鋼索」，走鋼索的豈止對外關係，台灣的能源政策何嘗不是在「用愛發電」、「大漲電價」與「限電危機」之間走鋼索險象環生，大地震所幸沒有波及全台輸電主幹，立刻成為民進黨官員「驕其妻妾」的遮羞布。

李彥秀續指，曾文生大言不慚的表示，0403地震未大規模停電，與能源轉型有關，「台灣發展再生能源讓儲能設備不斷增加，擋住了衝擊。」時隔一天，台灣就差一點面臨大停電的危機。

李彥秀提及，去年度歲計賸餘1,500億元，撥補台電虧損就花了1,000億元，連嗷嗷待哺的勞保基金都分不到一杯羹；4月1日全面調漲電價，漲幅高達11%，蔡英文執政8年，電價漲幅更超過35%，成為最會漲電價的總統，中央銀行為抑制電價全面調漲的衝擊，更「預防性」升息半碼；結果，時隔半個月，若不是護國神山出手相救，台灣就差一點迎來大限電的危機。

李彥秀嘆，過去8年，失序的能源政策，失當的能源配比，失焦的意識形態，失格的總統官員，讓「韌性台灣」成為空談，荷包被淘空，能源走鋼索，生活受恐懼，淨零成空談，民進黨完全執政8年，台灣的能源政策只能在「用愛發電」、「大漲電價」與「限電危機」之間不斷的走鋼索。

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