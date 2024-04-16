北台灣昨晚險爆「大停電」　李彥秀嗆：曾文生還大言不慚能源轉型

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對此，李彥秀指出，《紐約時報》文章曾評論「蔡英文在美中之間走鋼索」，走鋼索的豈止對外關係，台灣的能源政策何嘗不是在「用愛發電」、「大漲電價」與「限電危機」之間走鋼索險象環生，大地震所幸沒有波及全台輸電主幹，立刻成為民進黨官員「驕其妻妾」的遮羞布。
李彥秀續指，曾文生大言不慚的表示，0403地震未大規模停電，與能源轉型有關，「台灣發展再生能源讓儲能設備不斷增加，擋住了衝擊。」時隔一天，台灣就差一點面臨大停電的危機。
李彥秀提及，去年度歲計賸餘1,500億元，撥補台電虧損就花了1,000億元，連嗷嗷待哺的勞保基金都分不到一杯羹；4月1日全面調漲電價，漲幅高達11%，蔡英文執政8年，電價漲幅更超過35%，成為最會漲電價的總統，中央銀行為抑制電價全面調漲的衝擊，更「預防性」升息半碼；結果，時隔半個月，若不是護國神山出手相救，台灣就差一點迎來大限電的危機。
李彥秀嘆，過去8年，失序的能源政策，失當的能源配比，失焦的意識形態，失格的總統官員，讓「韌性台灣」成為空談，荷包被淘空，能源走鋼索，生活受恐懼，淨零成空談，民進黨完全執政8年，台灣的能源政策只能在「用愛發電」、「大漲電價」與「限電危機」之間不斷的走鋼索。