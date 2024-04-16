Luis Gil控球迷航投出7保送！洋基1:3不敵藍鳥 吞本季首次2連敗
美國職棒大聯盟紐約洋基今（16）日作客多倫多踢館藍鳥，洋基本場推出Luis Gil，藍鳥則是Chris Bassitt先發，本場比賽Luis Gil控球陷入迷航，主投5局丟3分6次三振，投出多達7次保送，而洋基打線則受到藍鳥投手群壓制，僅出現4支安打，終場洋基就以1：3不敵藍鳥，吞下本季首次2連敗。
記者吳政紘/綜合報導
洋基先是在2局上靠著Gleyber Torres、Alex Verdugo、Oswaldo Cabrera的連續安打串連攻下1分，2局下，Luis Gil在滿壘的情況下保送Isiah Kiner-Falefa，讓藍鳥擠回1分，隨後投出暴投，再送給藍鳥1分。
3局下Luis Gil先被敲安後投出2次三振，2出局的情況下被Alejandro Kirk敲出2壘安打再丟一分，接著4局下半以及5局下半都沒有失分，本場比賽Luis Gil主投5局丟3分6次三振投出7次保送。
而藍鳥今日先發投手Chris Bassitt則是繳出6.1局失1分的好投，加上牛棚Tim Mayza、Chad Green、Yimi García聯手壓制下，終場以3：1擊敗洋基，拿下近期的3連勝。
賽後Luis Gil談到自己的投球表現，他說：「我很難給出最正確的答案，但我會跟投手教練一起看影片分析，一起找出問題在哪裡。」
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