台股暴跌近600點！新台幣重貶1.53角暫收32.531元 近8年最慘
中東地緣政治風險升高，市場避險情緒升溫，美股走跌，美元指數衝上106.39，台北股、匯雙殺，台股暴跌近600點，失守2萬點大關，新台幣兌美元也重貶破32.5元重要心理關卡 ，一度下探32.555元，大貶1.77角，創近8年新低，中午以32.531元暫收，貶值1.53角，台北外匯經紀公司成交量也爆增至12.08億美元。
記者顏真真／台北報導
伊朗13日向以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊後，投資人正靜待以色列方面的因應，擔憂中東地區衝突，美股15日收低，加上美國消費力道比預期更強，美國10年期公債殖利率突破4.6%，美元指數也進一步衝上106.39。
亞洲主要貨幣兌美元也軟趴趴，其中日圓兌美元今日盤中一度貶至154.42價位，韓元兌美元也一度貶破1400，來到1400.15價位，目前在1398.59附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.39元續貶開出後，由於美元續強、亞幣趴軟，加上台股盤中暴跌近600點，失守2萬大關，新台幣也一路走貶，連續貶破32.4及32.5元關卡，並下探32.555元，也創近8年來的新低價，大貶1.77角，中午暫收32.531元，還是貶值了1.53角。