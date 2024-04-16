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蜘蛛人女友從影最大尺度！千黛亞床上開戰2男：像刺激動作片

▲蜘蛛人女友千黛亞（中），在新片《挑戰者》中激情開戰2男，收獲大量好評：「像刺激動作片。」（圖／華納兄弟）
▲蜘蛛人女友千黛亞（中），在新片《挑戰者》中激情開戰2男，收獲大量好評：「像刺激動作片。」（圖／華納兄弟）

記者黃雅琪／綜合報導

導演盧卡格達戈尼諾的全新作品《挑戰者》，找來「蜘蛛人」湯姆霍蘭德的女友千黛亞監製主演網球選手，她在片中與喬許歐康納、麥克費斯陷入三角戀情，挑戰從影最大尺度，與兩個男人同時演出激情床戲。本片在國外上映後，收獲好評「慾火中燒，令人渴望又興奮」、「就跟動作大片一樣刺激！」也獲爛番茄96％高分好評。

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▲千黛亞在新片《挑戰者》中陷入三角戀情。（圖／華納兄弟）
▲千黛亞在新片《挑戰者》中陷入三角戀情。（圖／華納兄弟）
《挑戰者》的故事圍繞在3個主要人物，塔希鄧肯（千黛亞 飾演）、派屈克茲威格（喬許歐康納 飾演）和亞特唐納森（麥克費斯　飾演）之間。塔希是野心勃勃的人，年輕時是強大且富有天賦的網球明星，13年前與派屈克和亞特相遇後，使派屈克和亞特的關係生變。3人多年後重逢，塔希除了挑起亞特與派屈克的慾望，也引發他們之間不願真正承認的感情和吸引張力。

▲千黛亞（左）不僅主演《挑戰者》，更擔任製片人開創新格局。（圖／華納兄弟）
▲千黛亞（左）不僅主演《挑戰者》，更擔任製片人開創新格局。（圖／華納兄弟）
辛蒂亞在《挑戰者》中的表演與她之前的角色都截然不同，同時也身兼這部電影的製片，讓她得以跨入全新的演技領域；她在片中周旋於複雜關係中，展現強烈的愛與慾望，大膽的詮釋都獲得一致好評。

導演盧卡格達戈尼諾表示：「我們很容易就會把塔希塑造成一個片面的角色，僅僅是一個強勢的女人，不過千黛亞的表演卻完全不同，她注入了控制感和力量感，同時在這些力量之內，她又發展出塔希這個角色應有的脆弱感，這就是自我定義。」《挑戰者》5月1日全台熱映。

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