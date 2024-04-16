內幕／立委上任逾2個月！議事人員、駐衛警還臉盲 韓國瑜出手了
國民黨原民立委盧縣一上周五出現「不在場投票」的烏龍，立法院長韓國瑜今（16）日在院會主動宣布，是因有會場幹事誤認，將予以行政懲處。本屆新任立委人數高達54人，將近半數，對立法院公務員、駐衛警來說，認人是最重要的功課，但不只這次盧縣一事件，日前還有一名中南部立委，要進內政委員會開會，也被駐衛警攔下。知情人士說，都兩個月了還不會認人，難怪韓國瑜要生氣。
記者何哲欣／台北報導
每次立法院選舉過後，立法院會先發一本立法委員手冊，上面有所有立委的照片與學經歷，不論是立院公務員或是駐衛警，都會先趁立委報到前好好認人，否則未來攔到立委就尷尬了。只是這屆立委將近半數都是新面孔，開議之初又不斷有炸彈恐嚇傳聞，駐衛警一方面要加強盤查，一方面又要避免攔到立委，並不好拿捏。
上月底，就有一名中南部立委，要到內政委員會開會，但進會議室前，硬是被駐衛警攔下，要求出示證件。經身旁助理提醒他是立委，駐衛警才放行。但因為該立委已是第二次被攔下，之後辦公室也不免向院方抱怨，雖理解駐衛警工作壓力，但兩個月了還無法認得所有立委，也是說不過去。
而這次「不在場投票」的烏龍，也是因議事人員認錯立委的臉，誤發表決卡惹議，韓國瑜終於忍不住出手懲處。
知情人士說，韓國瑜在新春團拜就提醒過，所有立院同仁都要上緊發條，韓國瑜自己言行舉止都被放大檢視，如果院方職員還出包，影響立法院形象，韓國瑜會該重罰就重罰，「不會跟你客氣」。