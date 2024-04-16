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美「烏克蘭、以色列與台灣」援助法案　眾院最快週五表決

▲美國眾院議長強生（Mike Johnson）表示，將開始進行針對以色列、烏克蘭和包括台灣在內的印太地區盟友的援助法案的表決。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾院議長強生（Mike Johnson）表示，將開始進行針對以色列、烏克蘭和包括台灣在內的印太地區盟友的援助法案的表決。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

伊朗對對以色列發動大規模飛彈與無人機空襲後，美國眾院議長強生（Mike Johnson）表示，美國國會也將於眾院開始進行針對以色列、烏克蘭和包括台灣在內的印太地區盟友的援助法案的表決。這批法案預計將於週二（16）提出，最快可能在週五（19日）進行表決。

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根據美媒報導，強生在眾議院共和黨人會議後表示，眾議院不會按照目前的形式審議參議院的補充資金法案，而是將其分成四個不同部分進行投票。此前參院通過總值約950億美元的對外援助法案，但在眾院因共和黨內右翼的壓力而擱置，直到日前伊朗對上週末全面空襲以色列才有所改變。

美國參議院今年2月通過這項950億美元的統包預算法案，包含向烏克蘭提供600億美元以抵抗俄羅斯入侵、向以色列提供140億美元，以及分配預算在中國行事日益專斷的印太地區，投入數十億美元加強對美國盟友的支持。

強生表示，新的眾議院版本法案將提供與參議院版本大致相同的援外金額，但也會有一些差異，包括一些貸款形式的援助。

眾議院共和黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）則表示，共和黨計劃將以色列、烏克蘭和台灣的方案分開處理，白宮則表示，不會接受獨立的援助法案，反對在不向烏克蘭提供援助的情況下制定獨立的以色列援助法案。

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