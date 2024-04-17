樂團the GazettE貝斯手猝逝！REITA年僅42歲 過世當天喊這一句話
日本知名視覺系樂團「the GazettE」成軍超過20年，曾經創下1年唱72場巡演的紀錄，幫動畫《黑執事2》演唱的片頭曲〈SHIVER〉為代表作，2016、2019年兩度來台演出。沒想到，昨（16）日傳來噩耗，貝斯手REITA被經紀公司證實過世，享年42歲，未公布死因，而REITA逝世當天才發聲：「希望the GazettE永遠存在！」消息震驚音樂圈。
記者楊穎軒／綜合報導
the GazettE在官方網站發布聲明，透露貝斯手REITA於4月15日猝逝，由於死訊來得太突然，其他4位團員和所有公司員工至今仍無法置信、難以接受，情緒也尚未平復，而基於REITA家人的意願，告別式將僅會開放至親好友參加，「REITA是the GazettE一員的事實不會改變，REITA對樂團的熱情及能量，也會在未來持續閃耀、帶領樂團前進。」
日本時間15日凌晨3點50分，REITA在X發文寫下：「希望the GazettE永遠存在！」怎料，隔天竟傳出人已經去世，大批樂迷錯愕不已，悲慟留言：「快醒來」、「告訴我這是騙人的」、「5個人才是the GazettE」、「請帶著全球粉絲的愛，一路好走」、「REITA好好休息吧！希望你在那裡可以過得很幸福，我們永遠愛你，the GazettE是永恆的，晚安喔！」
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