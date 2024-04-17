傳國民黨團將訪北京！他「間接得知」：沒人通知我

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對此，今傅崐萁未正面回應，他表示，民進黨政府把兩岸推向兵凶戰危，全世界媒體報導兩岸關係非常緊張，阿拉伯世界國家不段發生衝突，俄國跟烏克蘭的戰爭到現在都還沒結束，全世界都報導台灣海峽最可能是第三個將引爆的火藥庫，在今天兩岸斷線的情況下，人民只能自救。
傅崐萁說，觀光產業寒冬，可能出現大量解聘潮，還有許多農業產品無法銷到大陸，因為缺乏良善溝通，今年為了台灣人民安居樂業，還有百工百業都希望兩岸不只要交流，更希望人民能全面互通觀光，共享和平紅利。
傅崐萁指出，5月20日準總統賴清德上任前，這些問題能加把勁把問題盡快推動走向緩和，讓觀光旅遊持續進行，相信百工百業能春暖花開，恢復原有榮景，身為國會議員本來就要承擔所有責任，「政府不做，我們自己來做」，推動兩岸和平，百工百業興旺，讓觀光客再次走進台灣、農業產品再行銷到中國大陸。
傅崐萁強調，民進黨若偷襲國民黨，把報告事情拉下來，只要民進黨敢偷襲，下次院會就會導正回來，不會有任何的損傷，民進黨只要趕來犯，立刻就會還顏色，所有法案都不會受到任何耽擱跟影響，即便是周五被影響到，周二馬上就能動員恢復。
賴士葆被問及此事，則說「我不知道，我完全不知道，沒有人通知我」，他透露，有間接得知一位黨團好友要去。
賴士葆也說，會期間出國要看每個人的作風，有不少委員都會在會期中自我要求盡量不要出國，除非是公務考察，「我在會期期間，我是不出國的」。