跳電危機？電線電纜成當沖熱門標的 大亞創高飆漲停、重電股也夯
台股昨（16）日重挫500多點後，今（17）日反彈回升，10點50分左右漲逾340點，來到20245點，漲幅1.7%。其中，台積電是大盤上攻最大功臣，盤中大漲20元，來到808元，漲幅2%，且日前傳出跳電危機，今日電線電纜成為當沖標的，大亞飆漲停，領軍爆出10萬張大量，超過4萬張買單排隊等著買，股價也創30年新高，其他榮星、合機、華電、華榮、宏泰、億泰都飆漲停，另外重電族群也紅通通。
記者許家禎／台北報導
日前北台灣傳出差點大停電，桃園昨日也有近萬戶停電，隨著夏季用電高峰到來，以及國內重電產業國際聯盟成型，重電四雄華城、士電、中興電、亞力大搶全球訂單傳來捷報，劍指海外千億元重電訂單量能，使今日電線電纜族群與重電族群紅通通。
其中電線電纜噴出，由大亞漲停領軍！大亞為國內四大線纜生產商之一，隨著台電未來多項線纜相關標案，大亞展望樂觀，且儲能部分也有好成績，台中龍井案場已於今年3月11日正式動土，預估未來每日可提供約20萬度總儲能量，相當於約2萬戶家庭的每日用電量，預期至2025年將有136MW儲能案場。
大亞3月營收24.54億元，年減5.26%，累計今年第1季營收67.42億元，年增6.20%。大亞今日飆漲停，爆出10萬張大量，股價創歷史新高來到58.9元，其他榮星、合機、華電、華榮、宏泰、億泰也通通飆漲停，其他華新、中電漲7%。另外，重電族群也不遑多讓，士電飆漲停，華城、中興電也幾近漲停，東元漲8%以上，亞力、森崴能源、上緯投控漲5到8%。