超多年輕人罹大腸癌！不菸不酒也中　醫：出現「6大警訊」別拖了

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吳宗勤也列出6個「大腸癌警訊」：
⚠️血便：若出現血便或排便後衛生紙上有鮮血，在年輕族群的最常見原因還是痔瘡，但如果外塗內服藥物都效果不佳或持續出現血便，就要懷疑是否和大腸癌有關。
⚠️ 排便習慣改變：如果本身有便秘或腹瀉困擾，卻突然改變排便習慣，從「三天上一次廁所」變成「一天三次」，或「一天三次」變「三天一次」，透過藥物治療與飲食調整後，排便仍然未改善，請小心。
⚠️腹脹合併排便困難：若出現反覆腹脹，或排便突然很不順，甚至幾乎排不出來，可能是和大腸癌有關。
⚠️長期腹瀉合併絞痛：原本只有白天或壓力下才出現的腸躁症腹痛腹瀉，變成連晚上睡覺或放假時都出現腹瀉不適時，請小心。
⚠️糞便變化：若糞便中出現粘膜、變細、甚至油脂浮在水面，持續且惡化，因立即就醫。
⚠️新發現的缺鐵性貧血，但女性已經停經或月經量不多，男性排除泌尿道出血或內出血以及慢性發炎等等問題，要考慮腸胃道出血，或幽門螺旋桿菌造成的缺鐵性貧血。
吳宗勤總結，門診常常見患者自述「我很健康也不菸不酒，為什麼還會有息肉或大腸癌」，但以周天成為例，就能知道雖然沒有明顯的危險因子，世界排名前幾的運動員，如此健康的身體，仍然要看天意，也許不是每個人都有辦法負擔自費健檢，但把握「不要拖」的原則，還是可以避開大腸癌風險。