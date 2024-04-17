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超多年輕人罹大腸癌！不菸不酒也中　醫：出現「6大警訊」別拖了

▲大腸癌年輕化的趨勢越來越明顯，就算不菸不酒，現代人仍可能有息肉或大腸癌出現。（圖／記者陳明中攝）
▲大腸癌年輕化的趨勢越來越明顯，就算不菸不酒，現代人仍可能有息肉或大腸癌出現。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

大腸癌年輕化的趨勢越來越明顯，日前台灣羽球好手周天成自曝罹患大腸癌，年紀僅34歲，針對大腸癌年輕化，胃腸肝膽科醫師吳宗勤表示，就算不菸不酒，現代人仍可能有息肉或大腸癌出現，年輕人也常忽略或誤解大腸癌的危險因子，對此他也提出，若出現6大警訊，務必要儘早就醫諮詢。

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林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也說明，由於飲食西化、食品添加物等因素，大腸癌發生的年齡也逐漸年輕化，「早發型大腸癌」的評斷標準為「診斷時小於50歲」，由於全球案例愈來愈多，美國也建議將大腸癌篩檢年齡下修到45歲，「飲酒」更成為大腸癌出現早發性的一大主因，風險直逼1.2倍。

▲定期接受篩檢，可有效降低35％大腸癌死亡率。（示意圖／取自photo AC）
▲由於飲食西化、食品添加物等因素，大腸癌發生的年齡也逐漸年輕化。（示意圖／取自photo AC）
吳宗勤也列出6個「大腸癌警訊」：

⚠️血便：若出現血便或排便後衛生紙上有鮮血，在年輕族群的最常見原因還是痔瘡，但如果外塗內服藥物都效果不佳或持續出現血便，就要懷疑是否和大腸癌有關。

⚠️ 排便習慣改變：如果本身有便秘或腹瀉困擾，卻突然改變排便習慣，從「三天上一次廁所」變成「一天三次」，或「一天三次」變「三天一次」，透過藥物治療與飲食調整後，排便仍然未改善，請小心。

⚠️腹脹合併排便困難：若出現反覆腹脹，或排便突然很不順，甚至幾乎排不出來，可能是和大腸癌有關。

⚠️長期腹瀉合併絞痛：原本只有白天或壓力下才出現的腸躁症腹痛腹瀉，變成連晚上睡覺或放假時都出現腹瀉不適時，請小心。

⚠️糞便變化：若糞便中出現粘膜、變細、甚至油脂浮在水面，持續且惡化，因立即就醫。

⚠️新發現的缺鐵性貧血，但女性已經停經或月經量不多，男性排除泌尿道出血或內出血以及慢性發炎等等問題，要考慮腸胃道出血，或幽門螺旋桿菌造成的缺鐵性貧血。

吳宗勤總結，門診常常見患者自述「我很健康也不菸不酒，為什麼還會有息肉或大腸癌」，但以周天成為例，就能知道雖然沒有明顯的危險因子，世界排名前幾的運動員，如此健康的身體，仍然要看天意，也許不是每個人都有辦法負擔自費健檢，但把握「不要拖」的原則，還是可以避開大腸癌風險。

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