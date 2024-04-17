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大姑夫婦涉詐騙洗錢案！徐巧芯2事交代不清　基進黨今按鈴告發3罪

▲台灣基進黨高雄黨部執行長楊佩樺與台南黨部執行長吳依潔今（17）日上午赴台北地檢署告發徐巧芯3罪。（圖／翻攝吳依潔臉書）
▲台灣基進黨高雄黨部執行長楊佩樺與台南黨部執行長吳依潔今（17）日上午赴台北地檢署告發徐巧芯3罪。（圖／翻攝吳依潔臉書）

社會組／綜合報導

國民黨立委徐巧芯大姑涉詐騙洗錢案遭羈押禁見，話題更燒到自己身上，徐巧芯自爆幫忙處理「100萬元」利息，但這筆究竟是「墊付」還是「贈與」，說詞反覆。台灣基進黨高雄黨部執行長楊佩樺與台南黨部執行長吳依潔今（17）日上午赴台北地檢署告發徐巧芯，認為她有2件事交代不清，一是與大姑夫婦的關係、二為金流來源與去向，恐涉犯貪污治罪條例、公職人員財產申報法、詐欺等3罪，並向徐喊話主動請辭立委接受調查。

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檢警表示，徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉嫌以名下「漢城材料公司」帳戶協助詐騙集團洗錢，還找來友人林于倫提供帳戶轉帳，疑似非法洗錢約2700萬元，案經台北地檢署上月27日複訊後，將劉向婕、杜秉澄、林于倫都聲押禁見獲准。

專案小組發動搜索拘提行動時，才赫然發現劉向婕是徐巧芯丈夫的姊姊，全案仍在清查是否有其他共犯涉及洗錢案。徐巧芯為了自清，多次受訪解釋與婆家、大姑的關係及金流往來，14日宣稱大姑夫婦合開公司時，婆婆拿房子抵押向銀行貸款，借了2000萬給她們，因還不出利息，她有幫忙付100萬元，與大姑夫婦無關，不過卻被抓包財產申報並無相關債權資料。

楊佩樺質疑，徐巧芯在借貸過程中疑似有協助處理利息的問題，那究竟是用什麼身份去協助？100萬若是墊付，徐巧芯則有債權事實，但沒有如實登記在公職人員財產申報上；如果只是贈與而不是借款，那徐巧芯豈不是就等同於詐騙集團的共犯之一嗎？

吳依潔則表示，針對100萬的來源以及去向，徐巧芯前後說詞反覆且矛盾，試圖想要轉移焦點，拼湊徐巧芯上在媒體上自述的說詞，恐怕在這件詐騙洗錢案中扮演提供金援的角色，已觸犯包括公職人員財產申報法等多項法律。不論徐巧芯那100萬不管是「墊付」或「贈與」，都代表徐巧芯與犯案公司有不同程度的連結，恐怕無法藉由一再改口來避免責任。

此外，吳依潔還指出，徐巧芯從一開始就說謊稱與劉向婕及杜澄柏兩人不熟，甚至表示婚後沒有聯繫，卻被發現雙方持續都有連繫且關係良好，去年底徐巧芯的造勢活動「社群之夜脫口秀」，其大姑劉向婕也以合作廠商負責人在現場幫忙，令人懷疑徐巧芯是否為知情詐騙卻包庇。

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