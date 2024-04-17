大姑夫婦涉詐騙洗錢案！徐巧芯2事交代不清　基進黨今按鈴告發3罪

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專案小組發動搜索拘提行動時，才赫然發現劉向婕是徐巧芯丈夫的姊姊，全案仍在清查是否有其他共犯涉及洗錢案。徐巧芯為了自清，多次受訪解釋與婆家、大姑的關係及金流往來，14日宣稱大姑夫婦合開公司時，婆婆拿房子抵押向銀行貸款，借了2000萬給她們，因還不出利息，她有幫忙付100萬元，與大姑夫婦無關，不過卻被抓包財產申報並無相關債權資料。
楊佩樺質疑，徐巧芯在借貸過程中疑似有協助處理利息的問題，那究竟是用什麼身份去協助？100萬若是墊付，徐巧芯則有債權事實，但沒有如實登記在公職人員財產申報上；如果只是贈與而不是借款，那徐巧芯豈不是就等同於詐騙集團的共犯之一嗎？
吳依潔則表示，針對100萬的來源以及去向，徐巧芯前後說詞反覆且矛盾，試圖想要轉移焦點，拼湊徐巧芯上在媒體上自述的說詞，恐怕在這件詐騙洗錢案中扮演提供金援的角色，已觸犯包括公職人員財產申報法等多項法律。不論徐巧芯那100萬不管是「墊付」或「贈與」，都代表徐巧芯與犯案公司有不同程度的連結，恐怕無法藉由一再改口來避免責任。
此外，吳依潔還指出，徐巧芯從一開始就說謊稱與劉向婕及杜澄柏兩人不熟，甚至表示婚後沒有聯繫，卻被發現雙方持續都有連繫且關係良好，去年底徐巧芯的造勢活動「社群之夜脫口秀」，其大姑劉向婕也以合作廠商負責人在現場幫忙，令人懷疑徐巧芯是否為知情詐騙卻包庇。