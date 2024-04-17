王美花道歉了！桃園逾萬戶停電釀限電隱憂　強調目前供電沒問題

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對此，台電說明，和平電廠因0403地震造成損壞，原定1號機15日就要修好，但因餘震不斷難以歸隊，且傳出台中火力電廠7號機破管，大潭電廠8號機又跳機，傍晚用電高峰時太陽光電又難銜接，備轉容量一度只剩2%多，差點造成北台灣大停電，所幸協調台積電等大廠減少用電，且台積電等國內緊急柴油發電機組上線供電後，供電暫時穩住。
好不容易度過驚心動魄17小時，桃園又於昨日發生2起停電意外，逾萬戶受到影響，國民黨桃園市議員凌濤痛批，政府能源政策失靈。
王美花上午出席2024年「台北國際汽機車零配件展」、「台北國際車用電子展」、「台灣國際智慧移動展」聯合開幕典禮，會前接受媒體聯訪時回應坦言，確實因0403花蓮強震，導致有些機組受到損傷，有部分於第一時間發現，近幾日也陸續觀察到有其他機組也因地震出現損傷，同仁已做相關因應及調度，目前機組陸續回歸，「現在供應沒有問題」。
她表示，為因應夏季用電高峰，現在歲修的機組有部分要等到5月才會回來，此次事件即因部分機組進行歲修，加上地震導致某些機組損壞，致使緊急情況發生，「我想夏天前供電都會穩定」。
針對桃園停電，王美花說明，是因電纜線故障造成用戶停電，修復上需要花費一點時間，也因此造成較多用戶受到影響，台電也在第一時間趕快來做修復，「讓這麼多戶停電，我在這邊致歉！」