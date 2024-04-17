藍委批準經長郭智輝曾違證交法 綠反擊：國民黨大黨鞭更入監服刑
崇越集團董事長郭智輝即將出任經濟部長，國民黨立委王鴻薇指控，郭智輝有違反證交法判緩刑前科、且曾助中國設立晶圓廠，在中國12處設廠，是「紅色資本家」。民進黨團今（17）日回應，該公司是協助承包廢水處理工程，與晶圓廠有很大差異，涉違證交法部分，為他2007年因商務糾紛所致，已經依相關法規予以更正。民進黨團並反擊，國民黨大黨鞭傅崐萁同樣違反證交法，被判刑2年10個月、另一案被判刑8個月，不只確實被判刑、還入監服刑過，國民黨拿著指頭指著別人，別忘了多數指著自己，迴力鏢又快又急、打得很痛。
記者陳宜加／台北報導
民進黨團幹事長吳思瑤感嘆，難為在野黨立委了，每波內閣人事發布，社會好評不斷給予正面評價，昨天人事發布也受到相關領域及業界認可，在野黨拿著顯微鏡檢視、提出為攻擊而攻擊言論，相當遺憾，希望未來國會監督權行使，每位立委都可以針對政務官端出來的政策專業監督。
吳思瑤說明，郭智輝2007年因為商務糾紛涉及證交法，該公司已經依相關法規予以更正，至於郭智輝協助中國建立晶圓廠，「扯得太遠了」，經查，該公司是協助承包廢水處理工程，跟晶圓廠本質上有很大差異，國民黨這樣片面訊息，令人非常遺憾。
吳思瑤強調，如果大家都認同政務官應禁得起社會檢驗，同樣違反證交法的國民黨大黨鞭傅崐萁被判刑2年10個月、另一案被判刑8個月，不只確實被判刑、還入監服刑過，若國民黨立委拿著顯微鏡檢視郭智輝，傅崐萁罪行更為嚴重、還曾入監。
吳思瑤直言，國民黨拿著指頭指著別人，別忘了多數指著自己，迴力鏢又快又急、打得很痛，內閣人事任命及發布，在野黨不給祝福就算了，基於國會監督本質，520之後可以依立委職權行使，對政策提出挑戰，這才是正確辦法。