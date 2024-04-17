桃園逾萬戶停電釀限電隱憂 蔣萬安喊話新內閣：穩定能源供應政策
北台灣15日因日前地震影響4機組跳機險釀大停電，昨日桃園又發生單日2起停電意外，影響上萬戶用電，引發民眾擔心未來停電是否常態化？北市長蔣萬安今（17）日表示，希望中央好好面對地方民意、人民心聲，有一個穩定能源政策，而不是緊急時候，要求大廠減少用電，來維持供電。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午U-sport台北樂運動記者會，對於昨天新北桃園餘萬戶停電，前天北台灣差點大停電，媒體詢問新內閣是否應該針對能源政策做一些調整？蔣萬安表示，希望中央能夠好好面對地方的民意、人民的心聲。也就是除了地方很希望能夠有一個穩定的能源政策，同樣除了站在人民的立場，同時也應該站在包括整體經濟發展、產業需求這個層面來考量，能夠有一個穩定的能源供應，而不是在緊急時候要求大廠減少用電來維持供電。
蔣萬安指出，臺北市當然都有相關的應變機制，舉例來說包括像北捷，都有相關的備援系統，也就是一旦發生停電的狀況，都有相關維生負載的電力。另外，在北市交通的部分，緊急救援道路的路口，相關號誌也都有不斷電系統UPS，今年還有增加了路口相關的UPS設置，所以都會做好準備。但更重要最根本的是希望能夠有穩定供電、穩定的能源政策。