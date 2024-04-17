新北校園版黃子佼！音樂老師校外授課涉性騷　校方停職調查

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女網友表示，每次上課要與鋼琴老師坐在同一張鋼琴椅，在她彈琴時會時不時邊摸大腿邊打拍子，或是手伸進衣服裡摸胸部，這樣的日子不知道過了多久，因為她解離了。
她憶起，直到某天上課時間，她崩潰在家裡爆哭不要去上課，因為老師會打她的頭才停課，但可怕的是，日前她才得知原來這個人，還在新北市三重區某國小任教音樂老師，「我相信受害人絕對不只我一個，當小孩遇到這種事情很多時候是不敢告知父母或是其他心理受創因素而說不出口」，所以她勇敢挺身而出。
新北市教育局表示，已收到相關疑似性平事件通報，學校14日知悉即進行通報，即刻暫停該師職務，並於15日召開性平會，決議暫停該師職務及暫時離開校園，以維護師生安全。教育局已督導學校依性平法啟動調查，倘若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸，以維護性平友善環境。
教育局說明，經初步了解該師教學資歷已35年，曾任職三重區3所國小的音樂老師，該案雖於校外發生，仍鼓勵可能被害人向當時就讀學校申請調查，如發現身旁有疑似被害人，也可以提出申請，讓行為人接受法律制裁，也將協助相關法律諮詢及輔導諮商等資源。
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